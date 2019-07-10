南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



廣西南寧市昨天（9日）開展打擊傳銷攻堅行動，出動各類執法工作人員2000多人，對440個傳銷窩點開展打擊和清查整治，破獲兩起特大傳銷專案，共抓獲傳銷人員543人（其中傳銷老總級骨幹人員87人），凍結涉案資金2165萬元人民幣（約新台幣9742.5萬元），查封嫌疑人名下房產、車位共314套。

據中新社報導，辦案民警介紹，此次代號名為「烈焰二號」的行動分為兩個階段，第一階段行動於當日凌晨4點啟動，主要對「19.327」和「19.603」傳銷專案進行收網打擊，對老總級別和骨幹人員實施集中收網抓捕和開展行政、刑事取證。

經查，上述兩起專案均是以「純資本運作」、「連鎖銷售」為名的拉人頭式聚集型傳銷，人員大都來自山西、陝西、山東、河南、四川、新疆等省，共涉及2400餘人。

行動第二階段於當日凌晨6時啟動，警方重點對下線人員落腳點開展清查，並搜捕漏網傳銷骨幹人員，同時，有針對性的開展清查整治行動。

行動中，警方對查獲的傳銷人員居住出租屋進行搜查取證後，統一進行處置，對達到刑事打擊標準的由公安機關依法刑事拘留；未達到刑事打擊標準的，移交市場監管部門進行行政處罰，並由打傳隊教育遣返。同時，對出租屋採取查封措施，並將依法對出租屋主進行處罰。

南寧警方表示，當前，南寧傳銷違法犯罪分子主要打著「北部灣開發」、「連鎖經營」等名義開展活動，一般在親朋好友之間發展下線，騙進組織後，歪曲國家政策和南寧市發展規劃，進行洗腦授課。