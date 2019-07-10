親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

廣西南寧市昨天（9日）開展打擊傳銷攻堅行動，出動各類執法工作人員2000多人，對440個傳銷窩點開展打擊和清查整治，破獲兩起特大傳銷專案，共抓獲傳銷人員543人（其中傳銷老總級骨幹人員87人），凍結涉案資金2165萬元人民幣（約新台幣9742.5萬元），查封嫌疑人名下房產、車位共314套。

據中新社報導，辦案民警介紹，此次代號名為「烈焰二號」的行動分為兩個階段，第一階段行動於當日凌晨4點啟動，主要對「19.327」和「19.603」傳銷專案進行收網打擊，對老總級別和骨幹人員實施集中收網抓捕和開展行政、刑事取證。

經查，上述兩起專案均是以「純資本運作」、「連鎖銷售」為名的拉人頭式聚集型傳銷，人員大都來自山西、陝西、山東、河南、四川、新疆等省，共涉及2400餘人。

行動第二階段於當日凌晨6時啟動，警方重點對下線人員落腳點開展清查，並搜捕漏網傳銷骨幹人員，同時，有針對性的開展清查整治行動。

行動中，警方對查獲的傳銷人員居住出租屋進行搜查取證後，統一進行處置，對達到刑事打擊標準的由公安機關依法刑事拘留；未達到刑事打擊標準的，移交市場監管部門進行行政處罰，並由打傳隊教育遣返。同時，對出租屋採取查封措施，並將依法對出租屋主進行處罰。

南寧警方表示，當前，南寧傳銷違法犯罪分子主要打著「北部灣開發」、「連鎖經營」等名義開展活動，一般在親朋好友之間發展下線，騙進組織後，歪曲國家政策和南寧市發展規劃，進行洗腦授課。

南寧警方還表示，下一步，將持續開展打傳「烈焰」系列行動，同時將出租屋處罰、傳銷人員行政處罰等舉措落到實處，持續深化鞏固「無傳銷社區」、「無傳銷社區」的創建工作，剷除傳銷組織滋生的土壤。

南寧警方偵破特大傳銷案逮獲543人，涉案新台幣9742.5萬元。（中新社）
南寧警方偵破特大傳銷案逮獲543人，涉案新台幣9742.5萬元。（中新社）
分享

公安人民幣
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

登陸150家電視台 「三星堆．榮耀覺醒」將開播

2019-07-10 09:29

鼓浪嶼音樂節 中西合璧

2019-07-10 02:14

荔枝入菜 重現五代十國「紅雲宴」

2019-07-10 02:14

200台灣大學生 赴廣州實習

2019-07-10 02:14

湛江—南亞 首直航冷鏈航運開通

2019-07-10 02:14

感受中華文化 台學子探訪成都

2019-07-10 02:14

志工交流營 35台青年赴魯

2019-07-10 02:14

因應暑運 10機場開放夜間限制

2019-07-10 02:14

打開西部大門 寶蘭高鐵2歲了

2019-07-10 02:14

旅客量破千萬 黑龍江機場騰飛

2019-07-10 02:14

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

滴滴調漲北京車價 網民：壟斷沒商量

2019-07-09 18:30

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

《觀察站》被拔上海政協委員 新城董座遭宮鬥？

2019-07-09 17:09

勘災專人撐傘耍官威？貴州副鎮長：也不想讓他打

2019-07-09 15:33

709抓捕4週年 中國人權律師促當局停止迫害

2019-07-09 14:19

涉猥褻女童新城前董事長王振華遭撤銷上海市政協委員

2019-07-09 13:45

控上級層層剋扣經費 河南村醫集體辭職

2019-07-09 11:53

華誼兄弟成立黨委 影視創作將融入意識形態

2019-07-09 11:52

陸人力銀行員工盜賣16萬用戶個資 每份23元

2019-07-09 11:49

內蒙古／成吉思汗守陵人 -達爾扈特

2019-07-09 02:22

內蒙古／成吉思汗 千年風雲第一人

2019-07-09 02:21

內蒙古／絕美鄂爾多斯 成一代天驕聖主陵園

2019-07-09 02:21

內蒙古／三座靈包金碧輝煌 鄂爾多斯成吉思汗陵

2019-07-09 02:19

上海酒店 不再提供「六小件」

2019-07-09 02:11

「千崗迎台青」 武漢舉辦招聘會

2019-07-09 02:09

深圳單日出入境人數 首破百萬

2019-07-09 02:08

穗莞深鐵路 9月底開通運營

2019-07-09 02:08

伶仃洋大橋 首個鋼吊箱下放

2019-07-09 02:08

北川祭祀 弘揚大禹文化 川台交流新平台

2019-07-08 23:59

特派員在現場／北京垃圾分類大作戰

2019-07-08 23:30

上海強制垃圾分類 男子混丟被糾正竟掐暈指導員

2019-07-08 18:46

「非洲豬瘟疫苗神藥」問世？ 陸官媒：鬧劇一場

2019-07-08 18:14

北京大爺裸上身也不行？中國的「膀爺」文明整治

2019-07-08 17:48

涉弊案 陸「高鐵一姐」丁書苗旗下會所被拍賣

2019-07-08 17:08
看更多

熱門文章

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

影／ 何韻詩聯合國演說 90秒發言被中方打斷兩次

2019-07-09 12:23

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

真人版花木蘭住土樓 中國網民傻眼

2019-07-09 12:18

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

半年刷135萬元只為見直播主 網友看到本尊秒崩潰！

2019-07-09 17:48

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

無畏中國阻撓 何韻詩在聯合國為香港發聲全文

2019-07-09 19:58

美高層會見黎智英 中國外交部：強烈不滿

2019-07-09 16:16

窗外飛進排泄物「炸整間」 衰男出大絕反擊網友敲碗等後續

2019-07-09 16:00

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

中國外交部發言人辦 「抖」起來了！

2019-07-09 14:54

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

港人為逃犯條例奮力抗爭 陸民羨慕悲哀與質疑

2019-07-09 16:05

林鄭月娥承認修例失敗 中國封鎖新聞

2019-07-09 14:26

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

美駐港澳總領事卸任 超刺激演講傳遭阻

2019-07-09 19:55

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

真人花木蘭額頭有「華為logo」、爸神似習近平…大陸吵翻天

2019-07-10 10:00

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

對反送中失去耐性？ 紐時：習近平可能強硬對付香港

2019-07-10 00:39

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

美國防部：駐港解放軍表明 不會干涉香港事務

2019-07-09 18:32

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

港府承認逃犯條例失敗 環時總編：大陸善意被曲解

2019-07-09 15:17

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

大媽瘋搶馬拉松補給品 以為「這是白送的」

2019-07-10 11:05

觀察站／風雨香港…關鍵3個月 看北京怎出手

2019-07-10 00:31

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top