打開西部大門 寶蘭高鐵2歲了

2019-07-10 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



被稱為中國「四縱四橫」高速鐵路網最後一公里的寶蘭高鐵（陝西寶雞到甘肅蘭州）迎來開通運營兩周歲。兩年來，這條徐蘭高鐵線上的「金腰帶」，在推動西部地區經濟旅遊文化發展，特別是在增進東西、中西部間的人流、物流、信息流等方面發揮了重要作用。

中新社報導，中國鐵路蘭州局集團有限公司8日發布消息稱，自2017年7月9日至2019年6月30日，寶蘭高鐵共發送旅客2516.4萬人次，日均3.49萬人次；其中甘肅天水南、秦安站共發送旅客903.1萬人次，單日最高記錄2.9萬人次。

2017年7月9日，寶蘭高鐵開通運營，首次將甘肅、青海、新疆全面納入中國高速鐵路網，實現了與中東部地區的互聯互通，也使蘭州、西安跨入「同城生活」。寶蘭高鐵使甘肅融入東部經濟圈。天水市文化和旅遊局副局長傅小春說，2018年該市累計接待遊客4219萬人次，同比增加1477萬人次，增幅達到35%；2019年上半年全市已接待遊客2276萬人次，遊客接待量的叠增極大帶動了當地賓館、農家樂、餐飲消費等行業的快速崛起，也吸引了海內外客商來此考察投資。

「高鐵開通給沿線城市帶來了財富，我們附近幾個村子立馬就活起來了，來我們這兒遊玩的人多了，旅遊旺季時農家樂一房難求」。甘肅天水市東岔鎮立遠村支部書記齊樹林說，交通的日益改善，讓當地花椒、核桃、中藥材等土特產拓展了銷售渠道。

寶蘭高鐵使西安至蘭州、西寧、嘉峪關的運行時間，從過去的8小時、12小時、22小時，縮短至3小時、4小時、8小時，縮短了西北地區與中東部地區的旅行時間和城市間時空距離，吸引了大批海內外遊客的青睞與駐足，加速了西部地區的對外開放。