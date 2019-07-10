因應暑運 10機場開放夜間限制

2019-07-10 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國民航局昨在北京召開的新聞發布會上披露，今年上半年，中國民航共完成旅客運輸量3.2億人次，同比增長8.5%。其中，國內、國際航線分別完成2.9億人次、3628.6萬人次，同比分別增長7.5%、16.5%。

中新社報導，截至6月底，中國運輸航空實現持續安全飛行106個月、7440萬小時。今年上半年，中國民航全行業安全運行保持平穩，航空運輸市場實現平穩增長。民航局運行監控中心副主任孫韶華在發布會上指出，今年上半年全國共保障各類飛行2923443（292萬3443）班，日均16152班，同比增長7.03%；航班正常率80.35%，同比提高0.83個百分點。航班正常率總體平穩。

他介紹，航班不正常原因占比中，天氣原因和空域用戶活動原因有所增加，分別占45.36%、30.32%；公司自身也是主要延誤原因，占19.04%；其他原因占比5.28%。

孫韶華表示，一年一度的暑運已經來臨。針對暑期雷雨季節民航運行特點，民航業將調整航班計畫，減少航班延誤，在優化晚進港航班結構基礎上，延長國內航班運行時間，試點放開浦東、杭州、廣州、深圳、成都、昆明、重慶、西安、三亞、烏魯木齊十個繁忙機場夜間航班運行限制，竭力滿足廣大旅客順暢出行。

統計數字顯示，上半年，民航業共完成貨郵運輸量351.2萬噸，同比下降1.3%。其中，國內、國際航線分別完成236.6、114.6萬噸，同比分別下降1.3%、1.4%。