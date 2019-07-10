志工交流營 35台青年赴魯

2019-07-10 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



來自台灣輔英科技大學、正修科技大學、朝陽科技大學三校的35名志工8日來魯參加第六屆台灣青年志工公益交流夏令營。

中新社報導，本次夏令營是2019魯台青年交流季系列活動之一，主題為「公益兩岸．助力鄉村」，旨在通過交流，使濟台青少年加深相互瞭解、增進親情友情，體現兩岸一家親理念。當天上午夏令營在濟南市秀山小學開營。

濟南市台港澳辦副主任孟昭友表示，兩岸同胞是血脈相連的命運共同體，是相親相愛的一家人。台灣青年志工發揚中華民族友愛互助的優良傳統，把同胞情、手足愛帶給濟南市的同學們，生動詮釋了兩岸一家親理念。濟南市將積極為台灣青年提供學習、就業、創業的機會和舞台，為推動兩岸融合發展發揮積極作用。

多位台灣青年志工表示，希望通過公益交流夏令營平台，瞭解濟南這座歷史文化名城，探訪儒家文化，結識大陸的新朋友、新夥伴。夏令營為期4天，台灣青年志工將與秀山小學的近百位小學生通過特色主題課、趣味遊戲課、體育活動等多種形式開展體驗式交流。期間，輔英科技大學藥學博士還將走進社區，開展老人用藥安全講座等活動。

夏令營結束後，台灣青年志工還將分組參觀大明湖、趵突泉、寬厚里等，體驗泉城泉水文化；參觀泰山、曲阜三孔等地，感受中華優秀傳統文化。