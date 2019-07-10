感受中華文化 台學子探訪成都

2019-07-10 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由北京市台聯主辦的2019年台胞青年夏令營北京分營5日起到訪四川省成都市，30餘位台灣青年在不同古跡、博物館品味歷史、感受中華文化。

中新社報導，許多台生都對歷史的人事物有著濃厚興趣。在四川博物館張大千館裡，一位剛考入台灣交通大學的高中畢業生自小喜歡張大千，他在一幅幅張大千敦煌壁畫臨摹畫前駐足、不捨離開。他說，張大千的畫認真和細緻，每一筆勾勒和顔色的塗抹都展現出其高超技藝。大紅與大綠的撞色和諧不失美感，只在敦煌壁畫中呈現，這是中華美術技藝的體現。

在都江堰，台灣正修科技大學的新生孟潔面對川流不息的岷江，感慨古人的智慧和技藝，「過去在課本中都瞭解過都江堰，也知道李冰父子治水的故事，今天親眼看到魚嘴把上游的江水一分為二、調節水位，還是覺得很神奇」。

武侯祠肇始於公元223年，是中國唯一的君臣合祀祠廟，也是三國蜀漢遺跡的重要博物館。台灣東吳大學歷史專業學生鍾雅涵在「出師表」石碑前說，「鞠躬盡瘁、死而後已」等成語都出自這篇文章，在這裡讀出這些文字有特殊的歷史厚重感。她表示，平時對三國歷史有一定的學習，這裡祭奠的諸葛亮、關羽、張飛等歷史人物都是傳統忠良氣節的典型代表，在武侯祠近距離接觸到了文化的根脈。

商周太陽神鳥金飾圖案是中國文化遺產標誌，出現在成都街巷的各個角落，這件直徑12公分、厚0.2毫米的黃金質地文物被存放在成都金沙遺址博物館的第四展廳。台灣陽明大學學生陳採衣在網誌中寫道，「我在橱窗前駐足許久，想象3000多年前製作這件金飾的場景」。她說，「看到幾千年前的文物，明了文明從何而來，人類文化代代相傳，我們背負著傳承的使命，未來也會有人檢視現今的文明、考察我們的生活，所以我們要更努力，讓社會更進步」。

北京市台聯名譽理事、中央美術學院教授張正霖表示，帶領台灣青年親身到訪著名歷史遺址和博物館十分必要，有利於他們瞭解中華文化基因、連接與歷史的溝通。他說，美學的養成需要接觸實物，而非單純依賴書本上的知識，主辦方安排的到歷史文化現場參訪本身就是一場相當生動的藝術鑒賞課。