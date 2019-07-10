親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

200台灣大學生 赴廣州實習

2019-07-10 02:14聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「築夢珠江 展翅飛翔—2019台灣大學生廣州實習體驗活動」8日啟動，200多位台灣大學生將在廣州開展為期近2個月的實習活動，感知粵港澳大灣區發展機遇。

新華社報導，參加此次實習活動的學生來自台灣大學、新竹清華大學、台北商業大學、成功大學、世新大學、銘傳大學、東海大學等40所台灣高校以及大陸的暨南大學。他們將分赴廣州11個區開展實習。

共有70家廣州企業為來穗的台灣大學生提供多種實習崗位，包括越秀集團、廣汽集團、廣藥集團、城投集團等國企，時代中國、祈福集團、網易遊戲、酷狗、荔枝等廣州民營企業，以及石頭記、金立電子等在粵投資的台資企業。

廣州自6月起正式施行「發揮廣州國家中心城市優勢作用支持港澳青年來穗發展行動計劃」，這是粵港澳大灣區內地城市首個支持港澳青年發展的綜合性政策文件，其中提出，在廣州發展的台灣青年享受同等待遇。

近年來，廣州引進台灣青創項目和團隊近50個，提供台灣青年實習就業崗位1000多個，在穗台資企業累計3300多家。

「築夢珠江 展翅飛翔—2019台灣大學生廣州實習體驗活動」由廣州市人民政府台灣事務辦公室主辦，廣州市穗台經濟文化交流中心、廣州穗台青年職業發展服務中心（廣州台灣青年之家）、台灣青年創新創業交流協會、香港青識教育基金會、亞太台商總會、香港菁英會承辦。

實習台灣大學大學生
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

鼓浪嶼音樂節 中西合璧

2019-07-10 02:14

荔枝入菜 重現五代十國「紅雲宴」

2019-07-10 02:14

湛江—南亞 首直航冷鏈航運開通

2019-07-10 02:14

感受中華文化 台學子探訪成都

2019-07-10 02:14

志工交流營 35台青年赴魯

2019-07-10 02:14

因應暑運 10機場開放夜間限制

2019-07-10 02:14

打開西部大門 寶蘭高鐵2歲了

2019-07-10 02:14

旅客量破千萬 黑龍江機場騰飛

2019-07-10 02:14

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

滴滴調漲北京車價 網民：壟斷沒商量

2019-07-09 18:30

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

《觀察站》被拔上海政協委員 新城董座遭宮鬥？

2019-07-09 17:09

勘災專人撐傘耍官威？貴州副鎮長：也不想讓他打

2019-07-09 15:33

709抓捕4週年 中國人權律師促當局停止迫害

2019-07-09 14:19

涉猥褻女童新城前董事長王振華遭撤銷上海市政協委員

2019-07-09 13:45

控上級層層剋扣經費 河南村醫集體辭職

2019-07-09 11:53

華誼兄弟成立黨委 影視創作將融入意識形態

2019-07-09 11:52

陸人力銀行員工盜賣16萬用戶個資 每份23元

2019-07-09 11:49

內蒙古／成吉思汗守陵人 -達爾扈特

2019-07-09 02:22

內蒙古／成吉思汗 千年風雲第一人

2019-07-09 02:21

內蒙古／絕美鄂爾多斯 成一代天驕聖主陵園

2019-07-09 02:21

內蒙古／三座靈包金碧輝煌 鄂爾多斯成吉思汗陵

2019-07-09 02:19

上海酒店 不再提供「六小件」

2019-07-09 02:11

「千崗迎台青」 武漢舉辦招聘會

2019-07-09 02:09

深圳單日出入境人數 首破百萬

2019-07-09 02:08

穗莞深鐵路 9月底開通運營

2019-07-09 02:08

伶仃洋大橋 首個鋼吊箱下放

2019-07-09 02:08

北川祭祀 弘揚大禹文化 川台交流新平台

2019-07-08 23:59

特派員在現場／北京垃圾分類大作戰

2019-07-08 23:30

上海強制垃圾分類 男子混丟被糾正竟掐暈指導員

2019-07-08 18:46

「非洲豬瘟疫苗神藥」問世？ 陸官媒：鬧劇一場

2019-07-08 18:14

北京大爺裸上身也不行？中國的「膀爺」文明整治

2019-07-08 17:48

涉弊案 陸「高鐵一姐」丁書苗旗下會所被拍賣

2019-07-08 17:08

穿或不穿誰說了算？ 大陸多地禁打赤膊惹議

2019-07-08 17:04

帶活雞進地鐵被阻 重慶大媽垃圾桶旁現宰

2019-07-08 14:25
看更多

熱門文章

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

影╱逃犯條例「壽終正寢」 林鄭月娥承認工作完全失敗

2019-07-09 10:23

影／ 何韻詩聯合國演說 90秒發言被中方打斷兩次

2019-07-09 12:23

何韻詩赴聯合國談反送中 2度遭中方代表打斷

2019-07-09 10:02

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

紐時評論反送中：習近平可能以強硬手段對付香港

2019-07-09 11:10

香港特首林鄭月娥表示 引渡法案壽終正寢

2019-07-09 10:11

紐時：反送中轉向爭民主 港人多年憤怒一次宣洩

2019-07-09 08:46

真人版花木蘭住土樓 中國網民傻眼

2019-07-09 12:18

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

半年刷135萬元只為見直播主 網友看到本尊秒崩潰！

2019-07-09 17:48

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

美高層會見黎智英 中國外交部：強烈不滿

2019-07-09 16:16

香港修例爭議 建制派內訌 自由黨大老逼宮

2019-07-08 23:55

窗外飛進排泄物「炸整間」 衰男出大絕反擊網友敲碗等後續

2019-07-09 16:00

無畏中國阻撓 何韻詩在聯合國為香港發聲全文

2019-07-09 19:58

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

林鄭月娥承認修例失敗 中國封鎖新聞

2019-07-09 14:26

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

中國外交部發言人辦 「抖」起來了！

2019-07-09 14:54

港人為逃犯條例奮力抗爭 陸民羨慕悲哀與質疑

2019-07-09 16:05

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

美駐港澳總領事卸任 超刺激演講傳遭阻

2019-07-09 19:55

港府承認逃犯條例失敗 環時總編：大陸善意被曲解

2019-07-09 15:17

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

美國防部：駐港解放軍表明 不會干涉香港事務

2019-07-09 18:32

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

林鄭月娥：願在不設前提下與學生代表公開對話

2019-07-09 10:58

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

貿易戰衝擊一帶一路 中共對外野心可能受阻

2019-07-09 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top