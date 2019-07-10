荔枝入菜 重現五代十國「紅雲宴」

2019-07-10 02:14 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第九屆「荔枝灣」民俗文化節，再現五代十國時期南漢後主劉鋹在荔枝灣大擺「紅雲宴」場景。 中新社 分享 facebook 8日上午，正逢農曆六月初六，第九屆「荔枝灣．新西關」民俗文化節—「六月六．紅雲秀」系列活動在廣州市荔灣區舉行。現場不僅有品嚐廣州西關精品點心、觀看嶺南畫派畫師現場描畫荔枝等環節，還再現了中國歷史上五代十國時期南漢後主劉鋹在荔枝灣大擺「紅雲宴」的場景。

中新社報導，相傳，漢朝時廣州荔枝灣一帶就開始廣泛種植荔枝樹，這裡出產的荔枝成為皇上的貢品以及贈送給外國使者的禮物。每年荔枝成熟時，南漢後主劉鋹都在這裡大擺宴席，而荔枝遠望神似紅雲一片，「紅雲」的別稱也由此而來。

今年已經是荔枝灣第九年以荔枝入饌，再現「紅雲宴」盛景。本次「紅雲宴」共有泮塘綠叢荔荷雞、魚潛荔水芳四溢，以及禾桿藏珠荔香透等11道菜餚，都是由荔枝與多種嶺南特色食材搭配烹製而成，富有嶺南意蘊和西關風味。

除了「紅雲宴」，本次「六月六．紅雲秀」系列活動還推出了「西關美食精品展」，以點心高手羅坤首創的點心作品為主，其中包括海參鮮蝦白兔餃、蜜汁燒鵝章魚酥等點心。

2019年廣州荔灣區將繼續提昇荔枝灣西關民俗風情區的功能定位，加快推進文化商旅融合發展，藉助廣州舉辦亞洲美食節展現西關飲食文化的歷史底蘊和創新，呈現「千年商都」時代新貌。