陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



百達翡麗手表售價不斐。大陸深圳海關查獲一名自境外攜入且未申報的大陸居民遊客。(取自百度，非涉案手表) 分享 facebook 深圳海關7月9日發布消息指，近日，該關所屬皇崗海關在福田口岸入境現場查獲一名旅客違規攜帶一塊百達翡麗手表入境案件，案值人民幣275萬元(約 1250萬台幣)。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

中通社報導，7月2日下午，一名旅客經福田口岸入境，海關關員查看X光機檢查圖像時發現其行李箱內有一個空表盒，海關經檢查，該空表盒為百達翡麗表盒。同時，海關關員發現該旅客手上佩戴的手表正是百達翡麗手表。經過詢問，該男子承認其手上所佩戴手表即為行李箱裡表盒所對應的手表，價值275萬元人民幣；其通過將表和表盒分開攜帶入境，企圖逃避海關檢查、偷逃稅款。

根據大陸海關規定，入境居民旅客攜帶價值超過5000元人民幣的物品應主動向海關申報，對入境居民旅客（短期多次往返旅客除外）攜帶的在境外獲取的自用物品，總值在5000元人民幣以內（含5000元）的，予以免稅放行；總值超過5000元人民幣、經海關審核確屬自用的，僅對超出部分徵稅，對不可分割的單件物品，如總值超過5000元人民幣的名貴手表、名牌手提包等全額徵稅。

海關說，入出境旅客攜帶行李物品應以自用、合理數量為限，如果超過規定限額應主動向海關申報，並按規定辦理相應手續；以綁藏、藏匿等方式逃避海關監管的，屬於走私行為，情節嚴重者甚至將面臨刑事處罰。