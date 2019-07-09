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時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25聯合報 記者陳言喬╱即時報導

成都與重慶當地媒體最近報導，成都和重慶間規劃預留時速600—800公里高速磁懸浮建設通道，消息傳出後，引發成渝兩地民眾的關注。

當地媒體稱，儘管這條超級通道尚處在規劃構想階段，但先前成渝兩地都曾傳出過建磁懸浮的消息，加上兩倍於高鐵的時速，這條超級通道一旦實現，無論對成都東進，還是成渝城市群間的交流，都會大有助益，還將對其他城市群之間的交通連接，提供新的思路。

2015年成渝高鐵開通運營後，成都和重慶正式進入1.5小時交通圈，十多分鐘的高鐵發車間隔，讓成渝之間有了同城化的可能，成都東出武漢、上海等地的效率，同樣大大提高。

成渝高鐵設計時速是350公里，實際運行在300公里左右，按照磁懸浮600—800公里的設計時速，成都到重慶只需要半小時，大概相當於廣深高鐵的通行時間，比不少成都或者重慶市民從家到單位還要更快。

都市圈、城市群之間的競爭，拼的就是一體化融合程度，而一體化的基礎是完善的交通體系將城市間的時空距離縮短。像長三角、珠三角的發達，首先是內部交通網的發達。

成都和重慶地處西南，在高鐵布局上本來就落後沿海一步，乃至滯後於中部的武漢、鄭州。如果能夠擁有一條超級通道，彎道超車，交通樞紐地位將再次升級。

未來若超級通道能貫通，城市群的內部交流將更緊密，成都和重慶之間有望形成一座超級城市，具備更大的輻射力。

以珠三角為例，對廣深港通道建設高速磁浮鐵路先行路段，已經開展工程預可行性研究。而在此之前，武漢曾把兩條中低速磁浮線列入第四期軌交規畫；海南同樣計畫在海口與三亞之間修建快速通道，備選方案之一就是時速600公里的高速磁懸浮。

各地熱衷磁懸浮專案，最直接的原因是，它代表了更高效的出行方式，哪怕在當下存在著技術和商業化的門檻，未來不排除成為一種發展趨勢。

另一個因素在於，只要不建超高速的磁懸浮線路，按照中低速的標準來，建設成本比地鐵還要低，這對那些達不到審批門檻，或者存在債務壓力的城市，提供地鐵之外的一種變通選項。

成都與重慶相關地理位置圖。（取自網路）
成都與重慶相關地理位置圖。（取自網路）
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開通已16年、時速最高達到430公里的上海磁懸浮列車。（取自網路）
開通已16年、時速最高達到430公里的上海磁懸浮列車。（取自網路）
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