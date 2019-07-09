美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸最高人民檢察院等單位最近通報一樁腐敗案，即已落馬的甘肅武威市副市長姜保紅，屢次透過性賄賂而升職，十多年來曾與40多名官員發生過關係，其中有17名是領導級的人物。

甘肅省武威市前副市長、45歲的姜保紅，與武威市委前書記火榮貴在今年1月10日被「雙開」（開除黨籍和開除公職），兩人在21日被逮捕。姜保紅因涉嫌受賄罪被逮捕，火榮貴則是因涉嫌受賄罪、挪用公款罪、濫用職權罪被逮捕。

甘肅省監察委員會調查後抨擊姜保紅，透過情色交易撈取政治資本、經濟利益，並謀取職務晉升與不當利益。

根據相關報導，姜保紅在大學時期就是校花，畢業前曾到甘肅的法院實習，並搭上法院的一名庭長，畢業後就分配到該法院。後來她又被調到甘肅省維護穩定工作領導小組辦公室，並在10年內從小科員升到副處長，之後在武威市任職時又在4年多從副處長升到副廳級。

姜保紅在與火榮貴變成情人後，靠著火榮貴的栽培一路高升。報導稱，姜保紅曾先後與40多名官員發生過性關係，其中有17人是領導級的人物。

財新網報導，在甘肅官場，姜保紅通過性賄賂謀求上位早有傳聞，尤其在武威，有關這位外貌出眾的女副市長與火榮貴的親昵關係以及隱秘的權力交換，各種版本和段子在官場民間廣為流傳。然而，從前的老友故舊均表示，早年間的姜保紅漂亮質樸，也無心機，沒想到她會變成今天的模樣。

報導稱，大學時期的姜保紅，給人的第一印象就是漂亮。她的老師和同學回憶，姜保紅身材比一般女孩子要高挑，眼睛又大又亮，「是那種吊梢眼，特別吸引人，是我們的校花」。

畢業前姜保紅到甘肅蘭州市七里河區法院實習，期間，姜保紅和帶她的老師，七里河區法院的一個庭長「好上了」。這年7月，姜保紅如願分配到蘭州市七里河區法院。5年後，2002年9月，姜保紅調入甘肅省維穩辦，待了十年。這十年是姜保紅從小科員升遷至副處長的十年，也是她徹底蛻變的十年。

2012年1月，姜保紅離開工作十年的省維穩辦，遠赴古稱涼州的武威市，任招商局局長、黨組書記。姜保紅到武威才四年多，即從副處升至手握實權的副廳級。

報導還稱，四年多裡，姜保紅的任職履歷幾番變化，每一個變化背後都透出精心佈局的痕跡與意圖……有報導稱，上述文章發布後，為避免稿件被錯覺為成人文學作品，砍掉了很多香豔情節。包括姜保紅交代與40多名官員發生過關係，17名是領導級人物。