影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



大陸福建省石獅市一家服飾公司董事長蔡振基，今年79歲，他7歲時被人送到大陸，他經營企業有成，有2子4女兒孫滿堂，但他一直念念不忘自己在基隆的生母，成為人生最大的缺憾。

20多年來，他來台找過2次都沒有下文，今天他再來台尋根，先到慶安宮向基隆媽祈求，接著再到戶政事務所請求協助，提供相關線索。母子分隔兩岸已72年，他連生母的姓氏、生死都不知道，尋親路困難重重。

「我現在事業有了，兒孫也都滿堂，各有工作和事業，唯一放不下心就是找不到我母親，也不知道自己原來姓什麼？成為我的人生一大缺憾」。蔡振基今天與妻子黃麗紅、兒子蔡育潘、女婿邱尚坤等人來台，第一站來到基隆慶安宮，他說，今天就是要來圓80年來的願望，希望透過慶安宮找到一些地方人士協助，尋找可能的線索，再找戶政事務所協助，能夠找到母親的下落，至少能知道生母姓什麼。

蔡振基表示，養父母對他很好，目前也事業有成，生活無虞，因此一直想找出自己的身世，也找到自己的生母，至少了解自己姓什麼，認祖歸宗，但自己對小時候因當時年紀太小，都很模糊記不清楚。

蔡振基的女婿邱尚坤表示，岳父7歲時被人送到大陸，但到底是什麼原因不得而知，但沒錢送人還是被賣的，都無法知道。但他長大後經營企業有成，生了2子4女，他在經營企業有成之餘，一直念念不忘自己在基隆的生母，20多年來台找過2次都沒有下文，今天他再度帶兒女來台尋根。

邱尚坤說，岳父小時候身體有一個特徵，就是胸前有一塊肉的胎記，約花生米粒大小，但後來手術去除了，希望有知道此特徵的家人或者鄰居可以和他們聯絡。岳父事業有成，來台尋根純粹為了找生母，了卻人生的缺憾。