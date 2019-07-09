勘災專人撐傘耍官威？貴州副鎮長：也不想讓他打

2019-07-09 15:33 世界日報 中國新聞組╱上海9日電



一則「給視察災情副鎮長打傘」的視頻近日引發爭議。視頻中，一輛轎車受困洪水中，被指是貴州省黎平縣九潮鎮副鎮長的楊璟在一旁指揮，但其身後卻有專人打傘，網上質疑楊璟「好大的官威」。隨後有報導指出，為楊璟撐傘的，是恰巧路過民眾的義舉，事先不知楊璟職務。

澎湃新聞報導，網傳視頻顯示，一輛藍色轎車困在湍急洪水中，不遠處夾雜著被折斷的樹枝和山石。在洪水一旁的岸邊，站著幾名視察的政府官員，網友指出，其中一人為黎平縣九潮鎮副鎮長楊璟，而在楊璟身後有一名身穿黑衣短袖的男子為其撐傘。

這段視頻經過傳播後，引發熱議。有網友質疑，為楊璟撐傘的是該鎮政府的工作人員，並稱查看災情時還有專人打傘， 「架子太大」。

楊璟告訴澎湃新聞，視頻事發時間為6日下午，事發地點位於黎平縣九潮鎮三孔橋至同臘村路段德冠砂場橋涵處。當天他正從同臘村前往曰寨村視察脫貧工作，在途中，九潮鎮突發暴雨，已連續下雨近兩個小時，該橋涵被大量的砂石阻塞， 兩條小溪匯集且水流較急。

楊璟說，當時有一輛麵包車要強行通過被卡在橋上不能動，天還在繼續降雨，水流量大，車輛隨時有被洪水沖走的危險，遂上前指揮。他表示，由於當時雨下得較大，路過的群眾看到自己未撐傘，便主動上前為其撐傘。「我也不知道會出現這種情況，如果知道，我也不讓他撐傘。」

當天除楊璟外，現場撐傘的人有另外兩名公安及一名民眾。楊璟說，自己今年46歲，在基層工作了9年，在任職九潮鎮副鎮長前曾是九潮鎮賴洞小學一名老師。

九潮鎮下轄的便等村村民委員會一位吳姓工作人員稱，楊璟平日為人低調，「他做事很認真負責的」。這名工作人員表示，撐傘的是過路人，並不是當地村民。

同日下午，黎平縣侗鄉外宣網站上發布《 「貴州黎平九潮鎮副鎮長親臨水災現場視察災情」引發誤會》一文，在文中稱，為楊璟撐傘的為安徽人，當天正準備到九潮鎮順寨村察看工程項目，恰巧路過此地。事件發生後，楊璟對自己的工作進行了認真反思，對自己深入群眾不夠進行了檢討，並表示今後一定多注意自己的言與行。