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河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49世界日報 中國新聞組／北京9日電

大陸河南省通許縣硃砂鎮5日傳出有36名村醫以「上級層層剋扣，現在我們村醫已經生活...
大陸河南省通許縣硃砂鎮5日傳出有36名村醫以「上級層層剋扣，現在我們村醫已經生活不能自理」為由集體辭職。圖／新華社
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大陸河南省通許縣硃砂鎮5日傳出有36名村醫以「上級層層剋扣，現在我們村醫已經生活不能自理」為由集體辭職，官方忙著闢謠之際，7日再傳出該縣大崗李鄉又有28名鄉村醫生的集體辭職報告被曝出。對於總計64名村醫疑集體離職，開封市衛生健康委員會基層指導科表示，該部門領導已到通許縣進行全面了解，正對此事進行調查。

新京報報導，「衛柏興說醫改2」公眾號5日發文稱，通許縣硃砂鎮36名村醫集體辭職信在各村醫群內引發關注。文中披露摁有30餘名鄉村醫生紅指印的辭職信稱，「我們工作壓力越來越大，上級撥款越來越多，到村醫手裡的錢越來越少，工資發放不到位，上級層層剋扣，現在我們村醫已經生活不能自理。」希望醫院批准他們辭職。

文中還附帶的一份與鄉村醫生的通話錄音，錄音中一名王姓鄉村醫生提出，村醫通過醫保套現被查、公共衛生經費發放不及時的問題。文中稱，硃砂鎮36位村醫還說，2018年公共衛生經費下撥到村醫手中人均不到人民幣10元（新台幣45元），一般診療費、基藥補助、村衛生室年補貼都沒有，2019年有公共衛生經費至今未發放等問題。

辭職信在網上流傳引發熱議。北京頭條客戶端報導，經通許縣委、縣政府立即成立以縣長為組長的專項工作組，對36名村醫進行走訪及對反映問題逐一核實。報導引述調查結果，村醫指出的基本藥物價格成倍加價、2018年基本公共衛生服務經費下撥到村醫人均不到10元、2019年基本公共衛生服務經費未發放等問題都不存在。新京報報導則指出，通許縣府承認了「撥付基本公共衛生服務項目補助等資金方面存在延遲」。

就在官方針對36名村醫辭職調查澄清之際，「衛柏興說醫改2」公眾號7日再次刊文稱，通許縣的大崗李鄉出現28名鄉村醫生集體辭職。文中附圖辭職信顯示內容與硃砂鎮內容一致，僅抬頭、落款為「大崗李鄉全體鄉醫」。

新京報向一名在辭職信中簽名的硃砂鎮鄉村醫生查證辭職一事，他表示正給病人看病，不方便說話。

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