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《觀察站》被拔上海政協委員 新城董座遭宮鬥？

2019-07-09 17:09世界日報 中國新聞組

新城集團董事長王振華涉嫌猥褻女童被刑拘，持續引發關注。 取自微博
新城集團董事長王振華涉嫌猥褻女童被刑拘，持續引發關注。 取自微博
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上海市政協7月8日召開的主席會議，唯一有的議程是作出決定，撤銷王振華第13屆上海市政協委員資格。政協不交代作出這個決定的原因，但上海市公安局普陀分局五天前發布的警情通報，說犯罪嫌疑人王某某、周某某因涉嫌猥褻兒童罪已被普陀警方刑事拘留。那王某某正是王振華。

王是地產公司新城控股老闆，江蘇常州武進人，人稱常州首富，現在上海發展，且上海灘混得風生水起，當了政協委員，成了商界領袖。但這一切都成了過去，王振華這一落水，不知又要拖累多少上海、江蘇官員掉進泥坑。

最有意思的是王振華犯罪不會首次，今次怎麼栽下去說法可多了，上海、常州、北京友人，分別說出多種版本。

一說是風水破局。地產商人互鬥，大地產商恒大早就看王振華不順眼，把地產項目伸到常州武進，地盤就在王家舊宅常州武進湖塘鎮灣里村，破了王家風水，王振華是束手就擒。

二說周家鬧事。為王振華獵取幼女的女人，叫周燕芬，今年49歲，有說今次出事，與周家有關。周燕芬是王振華在常州的鄰村老情人，現在年老色衰，只好當獵人。但周家三姊妹都是王振華的情人，其中小妺還為王振華生了個兒子。三姊妹也內鬥，導致周燕芬出事。

三說接班爭位戰，王的正室有子王曉松，據說糾纏到王的小三之一，成了廢太子。在顧命大臣援手下，廢太子出招制敵，一舉拿到天下。

四說王最寵的小三，是電視台武姓女主播，已為其生子，東北女，性剛烈，財產分配沒談妥，出招擊殺王的老情婦，最後魚死網破。

上海公安北京
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