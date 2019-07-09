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控上級層層剋扣經費 河南村醫集體辭職

2019-07-09 11:53中央社 台北9日電

因為上級層層剋扣經費，導致生活不能自理，中國大陸河南省開封市通許縣64名鄉村醫生近日爆出集體辭職，陸媒報導後，開封市衛生健康委員會昨天表示已介入調查。

關注醫改議題的微信公眾號「衛柏興說醫改2」，5日披露通許縣朱砂鎮36名村醫向上級醫院提出的集體辭職信，均有親筆簽名蓋指印。

辭職信稱，「工作壓力越來越大，上級撥款越來越多，到村醫手裡的錢越來越少，工資發放不到位，上級層層剋扣，現在我們村醫已經生活不能自理」。

7日，該公眾號再度刊文稱，通許縣的大崗李鄉也出現28名村醫集體辭職。辭職信內容與朱砂鎮一致。

接連發文曝村醫集體辭職後，「衛柏興說醫改2」帳號昨天因被投訴違反規定遭屏蔽，內容無法觀看。

6日，通許縣人民政府官網刊文稱，針對朱砂鎮36名村醫集體辭職，已抽調相關職能部門成立工作組，約見有關當事人，對該文反映的問題進行調查核實。「目前，全縣村醫都在堅守崗位」。

8日，通許縣政府官網再度發文，否認村醫指控，並稱「辭職信所反映的情形不存在」。

綜合陸媒報導，部分連署的村醫事後接到採訪電話，均不願置評。

對此，中共官媒人民網昨天發出評論，把矛頭指向通縣，要求徹查「剋扣」真相。評論稱，如果沒有相當證據，倘若不是忍無可忍，36名村醫會逐一簽字並請辭嗎？要知道，這已押上他們的名譽和職業生涯。

評論並稱，群眾的眼睛是雪亮的，某些人切忌混淆概念，別打避重就輕的小算盤。鄉村醫生是廣大農民兄弟的「健康守護人」，他們的辛勤付出關係到「健康中國」的實現。

每日經濟新聞引述河南新鄉市一名村醫指出，村醫的收入主要來自「看病掙錢」，但現在收入相比原來有所減少。「原來我剛幹的時候，一個醫生的收入相當於兩三個建築工人，現在是兩三個醫生頂一個建築工人的收入」。雖然有補助的經費，但不足以抵消村醫們營業收入減少的部分。

這名村醫說，「現在年輕人幹村醫的特別少。現在我們這裡的村醫大多都四、五十歲以上，因為掙得少。在河南新鄉年輕人掙五、六千，七、八千很平常。所以很多村醫都改行了，或者去幹其他一些副業」。

村醫原本是半農半醫多無合格證書的「赤腳醫生」，2004年法制化後，中國約有近百萬村醫服務近8億農民，但因為福利待遇不增反減，人數正急速減少。

中國國家衛生健康委員會5月發布的「2018年我國衛生健康事業發展統計公報」顯示，村醫從2017年底的90.1萬減少至2018年底的84.5萬，一年就減少5.6萬人。

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