伶仃洋大橋 首個鋼吊箱下放

2019-07-09 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東交通集團日前表示，經過連續10小時的施工後，世界最大跨徑海中懸索橋—深中通道伶仃洋大橋東索塔首個巨型鋼吊箱當天成功下放到位，為今年底完成承台施工奠定基礎。該吊箱超過7架空客A380的總重量。

中新社報導，深中通道是集橋、島、隧、水下互通於一體的跨海集群工程，橋樑工程是項目建設的重點、亮點、看點和難點之一。