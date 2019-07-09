深圳單日出入境人數 首破百萬

2019-07-09 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年上半年，從深圳各口岸出入境人員達1.3億餘人次，同比增長7.18%，出入境交通運輸工具722.7萬餘輛（艘、架、列）次，單日出入境人數首次突破百萬人次。

來自深圳邊檢總站的統計數據顯示，今年上半年，深圳邊檢總站日均查驗72.6萬餘人次，單日最高達到100.5萬餘人次，刷新了歷史最高紀錄。其中深圳機場邊檢站上半年查驗出入境人員近300萬人次，同比增長26.7%，出入境飛機2.3萬餘架次，同比增長16.1%。

快速發展的經濟，龐大的人流和物流量，對口岸通關能力提出了更高要求。深圳邊檢總站多渠道優化口岸通關環境，常態化設置「中國公民專用通道」，保障中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；在各旅檢口岸創新設置「長者優先通道」，為60周歲以上長者提供自助通關便利；在西九龍口岸創新設置中國公民「e家行」專用通道，便利攜帶兒童出行家庭安全快捷通關；實施國際航行船舶網上申報邊檢手續便利措施，啟用國際貿易「單一窗口」標準版，進一步提升了港口通關效率，節省了企業運營成本。

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出創新通關模式，提升粵港澳口岸通關能力和通關便利化水平，促進人員、物資高效便捷流動。為服務國家發展戰略，深圳邊檢總站推廣360度靈活調整的「蛇形通道」排隊候檢措施。