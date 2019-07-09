「千崗迎台青」 武漢舉辦招聘會

2019-07-09 02:09 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北武漢報導



「我選湖北．千崗迎台青」實習就業專場招聘會，昨天在武漢舉行，提供台青2700多個實習就業職位。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 昨天上午，「我選湖北．千崗迎台青」實習就業專場招聘會在武漢舉行，共有80家企事業單位、10家青年創業就業基地（孵化器），和300餘名兩岸的青年人才參與招聘。

本次招聘會是湖北省實施「千崗迎台青」計畫以來，第二次大型專場招聘會。在招聘會現場，主辦方還將湖北現有的2個國家級、4個省級台灣青年創業就業基地、4個省內優質青年創業基地的基本情況製作成10個展板，向參會的台灣青年介紹，各基地負責人現場就台青和青年團體關心的問題進行交流和洽談。

本次招聘會採取線上線下同時進行的方式展開。線上，主辦方經過前期徵集，共徵集到170家單位、2700多個實習就業職位，並將招聘資訊發布在湖北公共招聘網及微信公眾號上；台青通過「鄂台E家」微信公眾號、「湖北公共招聘網」微信公眾號，均能看到招聘企業資訊，通過註冊可，以直接和企業建立聯繫。

線下，從提供職位的單位中，遴選了80家單位、1884個實習和就業職位進行現場招聘，提供的就業職位既有月薪達5萬人民幣的學科帶頭人，也有月薪5千至3萬元的各類職位；提供的實習職位補貼普遍不低於2000元每月。職位類型涵蓋積體電路、軟體設計等新一代資訊技術、交通及節能產業、生物醫藥及器械、基礎設施建設、金融服務產業、科研與教育等多個門類。

據了解，截止2018年底，在湖北實習就業的台青有449人，創業台青83人，註冊成立各類中小企業、團隊158家。湖北經濟學院現有40名台籍教師在學校專職任教，本次招聘會，湖北經濟學院提供100個教師職位面向台青招聘，其中有5個事業編制職位，月薪最高達3萬。而黃岡師範學院已經引進15名台籍博士，另外有10餘名台籍博士正在洽談。招聘現場的武漢理工大學、中南財政政法大學等15所高校提供職位，其中，湖北文理學院學科帶頭人月薪達5萬；湖北大學提出147個職位，長江大學、湖北師範大學、武漢工商學院等高校都拿出100多個職位，面向優秀台青招聘。

「千崗迎台青」計畫是2017年11月由省委書記蔣超良宣布並啟動實施，目的是創造更多適合台青發展的空間和平台，進一步鼓勵和吸引台青來湖北實習就業創業生活，並配套出台了一系列政策。