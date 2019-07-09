內蒙古／三座靈包金碧輝煌 鄂爾多斯成吉思汗陵

2019-07-09 02:19 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／內蒙鄂爾多斯報導



查干蘇魯克大典，盛大隆重。 圖／本報鄂爾多斯傳真 分享 facebook 位於內蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗境內的巴音昌呼格草原上，建有祭祀千年風雲第一人、「一代天驕」蒙古帝國創建者鐵木真成吉思汗的成吉思汗陵，每年吸引大批來自全球各地人士前來祭拜。

位於鄂爾多斯市伊金霍洛旗（蒙語意為聖主的院落）成吉思汗陵旅遊區，有歷史文化區、祭祀文化區、民俗文化區、草原觀光區、休閒娛樂區等5個區，旅遊區內文物和旅遊景點34處，是集中展示成吉思汗祭祀文化、草原遊牧文化、鄂爾多斯民俗文化、蒙古族宮廷文化的草原帝王陵旅遊景區。

成吉思汗陵，由三座金碧輝煌的靈包組成。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

成吉思汗陵旅遊區內的核心景點有：金碧輝煌的陵宮大殿，高大雄偉的氣壯山河門景；栩栩如生、氣勢恢弘的鐵馬金帳群雕；橫跨亞歐、疆域遼闊的歐亞版圖廣場；結構為蒙古文字造型的蒙古歷史文化博物館；成吉思汗兩匹神駿雕塑巍然屹立的中心廣場；供奉蒼天聖物，無敵戰神的蘇勒德祭壇；帶給人們福氣與好運的甘德爾「敖包」；寓意吉祥的額希哈屯殿；體現成吉思汗戎馬生涯縮影的銅馬廣場；草原文化與中原文化完美融合的山門牌樓等。

鄂爾多斯成吉思汗陵牌樓，氣勢恢宏。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

其中，舉世聞名的成吉思汗陵，由三座金碧輝煌的靈包組成，包括正殿、寢宮、東殿、西殿、東過廳和西過廳六部分。設計獨樹一幟，建築藝術獨具匠心。整座陵宮猶如一隻沖天而飛的雄鷹，翱翔在遼闊的草原上。

陵宮正殿中央是高達4.3米的成吉思汗漢白玉雕像，雕像背景是遼闊的成吉思汗橫跨歐亞大帝國時期的疆域圖。陵宮後殿也稱寢宮，安放著三頂靈包，供奉成吉思汗及三位皇后的靈柩，是成吉思汗「八白宮」的重要組成部分。

後殿南牆正中是一幅燒瓷壁畫，是依據珍藏幾百年的成吉思汗黃金家族圖複製而成。後殿還有一幅「鐵木真稱成吉思汗」壁畫，展示成吉思汗經過艱苦奮戰，終於統一蒙古各部，建立大蒙古帝國的盛大場面。

「一代天驕」成吉思汗雕像 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 寢宮酥油燈長年不熄，是蒙古族和遊客祭祀和與拜謁成吉思汗的地方。陵宮西殿內供奉著成吉思汗八白宮組成部分吉勞（鞍轡）白宮、胡日薩德格（弓箭）白宮和寶日溫都爾（聖奶桶）白宮。

西殿壁畫則展示了成吉思汗經歷的重大事件和13世紀蒙古民族生活習俗。陵宮東殿裡安放著一座靈包，靈包內供奉著成吉思汗幼子拖雷和夫人額希哈屯的靈柩。

東殿壁畫主要反映了成吉思汗的政治思想及古老的蒙古民族遊牧生活習俗等。陵宮西過廳內，陳列著成吉思汗時期的部分珍貴文物和「成吉思汗豐功偉績」壁畫；有當時最先進的銅製火砲，元朝發給諸王或使臣的特別通行證－銀製聖旨牌和腰牌；當年阿拉伯地區發行的馬蹄形蒙古銀幣；成吉思汗頒給丘處機（中國道教全真道掌教，74歲高齡遠赴西城勸導成吉思汗止殺愛民等思想，影響世界）及其門人免除差役、稅賦和令丘處機掌管天下道教的聖旨碑文。

蘇勒德祭壇是供奉成吉思汗所向無敵的哈日蘇勒德（黑神矛）的台基。商更斡爾閣（珍藏）白宮，是成吉思汗八白宮之一，存放著各種祭器和反映成吉思汗春季舉行「查干蘇魯克大祭」場面的壁畫。