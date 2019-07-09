內蒙古／成吉思汗 千年風雲第一人

2019-07-09 02:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／內蒙鄂爾多斯報導



鄂爾多斯蒙古族學校供人祭拜的成吉思汗像 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 成吉思汗，本名鐵木真，乞顏氏族後裔，蒙古帝國可汗，元代追上廟號太祖。在蒙語中，「成吉思」是「擁有海洋四方」的意思，頌揚他和海洋一樣偉大，是世界史上傑出的政治家、軍事家。

他於1162年（宋高宗紹興三十二年，金世宗大定二年）出生在漠北草原斡難河上游地區（今外蒙古肯特省），1206年春天統一蒙古各部落，建立蒙古帝國，被尊為成吉思汗。此後他多次發動對外征服戰爭，地域西達中亞、東歐的黑海海濱，為世界歷史上著名的橫跨歐亞兩洲的大帝國之一。1227年征伐西夏時去世，享年66歲。

1995年12月31日，成吉思汗被美國「華盛頓郵報」評選為「千年風雲第一人」。成吉思汗及其子孫在40多年時間裡，連續發動一系列西征戰爭，建立起龐大的蒙古帝國（統一中國並建立歐亞四大汗國），將東方和西方連為一體，「千年風雲第一人」當之無愧。

成吉思汗軍事才能卓越，有統御天才，知人善任，恩威並濟，史稱其「深沉有大略，用兵如神」；統一蒙古各部，攻金滅夏，為元朝的建立奠定了基礎。他及子孫的軍事征服行動，克服了當時東西方陸路交通的人為障礙，極大地促進了東西方文化交流，推動了人類文明的進步。

在東方，成吉思汗及其子孫弭平了中國自唐朝滅亡後400多年來數個政權分立對峙長期戰亂的局面（五代十國、遼、金、南宋、西夏、大理），最終奠定現代中國的基本版圖。