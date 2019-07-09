內蒙古／絕美鄂爾多斯 成一代天驕聖主陵園

2019-07-09 02:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／內蒙鄂爾多斯報導



供奉蒼天聖物、無敵戰神的蘇勒德祭壇。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 「一代天驕」成吉思汗創建了有史以來版圖最大的蒙古帝國，由於蒙古族盛行「秘葬」，所以成吉思汗真正葬身處，始終是個謎。史料記載吸收成吉思汗最後一口氣、也就是靈魂的駝毛，幾百年來收藏於成吉思汗陵。

傳說成吉思汗在率軍征西夏時，路過鄂爾多斯（蒙古語意為有諸多宮殿的地方）；他目睹這裡水草豐美，花鹿出沒，是一塊風水寶地，被美麗的自然景色陶醉，失手將馬鞭掉在地上；部下正要拾起馬鞭，被成吉思汗制止了，他自語道「這裡是梅花鹿兒棲身之所，戴勝鳥兒育雛之鄉，衰落王朝振興之地，白髮老翁享樂之邦。」對左右囑咐道：「我死後可葬於此處。」

成吉思汗陵旅遊區外的蒙古包餐廳 記者胡明揚／攝影 分享 facebook

成吉思汗去世後，運送其靈柩的靈車行至鄂爾多斯時，車輪突然陷進沼澤地裡，套上很多牛馬都拽不出來。護送靈車的將領回想起成吉思汗曾經說過的話，於是將其「氈包、身穿的衫子和一隻襪子」安放在這裡，並進行供奉，後來就成為成吉思汗陵。

成吉思汗陵旅遊區內的景物，讓人肅然起敬，旅遊區外則是另外一番生動景象，包括：那達慕馬術活動中心，由賽馬場、運動場組成，是為舉辦那達慕而建立。平時這裡有當地牧民表演馬術，並為遊客提供騎馬、射箭、摔跤等娛樂活動項目。天驕大營，是根據歷史記載成吉思汗軍事大營仿造，由各種古老宮帳式建築群組成，體現大汗、大草原、大氣勢特點。按星級標準建造的酒店，在這裡可以品嘗蒙古族風味食品、觀賞元代大型宮廷歌舞「聖地古韻」和鄂爾多斯民族歌舞「歡騰的鄂爾多斯」等。