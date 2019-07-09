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內蒙古／成吉思汗守陵人 -達爾扈特

2019-07-09 02:22聯合報 特派記者胡明揚／內蒙鄂爾多斯報導

每年農曆3月21日成吉思汗祭典為春祭-查干蘇魯克大典。 圖／本報鄂爾多斯傳真
每年農曆3月21日成吉思汗祭典為春祭-查干蘇魯克大典。 圖／本報鄂爾多斯傳真
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在內蒙古鄂爾多斯成吉思汗陵，有一個專門為成吉思汗守陵的部落－達爾扈特。達爾扈特是蒙古語，翻譯過來的意思是「擔負神聖使命的人」。世代相傳至今，達爾扈特已經忠誠地為成吉思汗守靈近800年，現有人口大約2000人。

「達爾扈特」的稱呼源於忽必烈時期，約在1282年（至元十九年），元世祖忽必烈時期欽定成吉思汗四時大典，產生規範的祭文、祭詞，守護、祭祀人有了詳細的分工；這部分專職祭祀者，那時開始稱之為「達爾扈特」。

蒙古帝國和元朝對達爾扈特人授予不服兵役、不納稅賦的特權，清朝時這種特權得到進一步的明確和保障。清康熙年間命名500戶，有嚴密的組織機構。而且在原來基礎上，又授予一些新的權利；如達爾扈特人可以到蒙古地方徵收祭祀所用的財物，驛站為他們免費提供乘騎等。這些特權也保證了他們作為祭祀文化載體的可能性、唯一性、職業性，這在世界文化傳承史上是獨樹一幟的。

達爾扈特祭成吉思汗陵，是蒙古民族最隆重、最莊嚴的祭祀活動，簡稱「祭成陵」。蒙古族祭奠成吉思汗的習俗，最早始於窩闊台時代，到忽必烈時代正式頒發聖旨，規定祭奠成吉思汗先祖的各種祭禮，使之日臻完善。現今鄂爾多斯伊金霍洛的成吉思汗祭典，就是沿襲古代傳說的祭禮。

成吉思汗祭典，以崇尚大自然、天地人和諧相處為基本理念，一般分平日祭、月祭和季祭，都有固定的日期，專項祭奠一年舉行60多次。

每年農曆3月21日成吉思汗祭典為春祭－查干蘇魯克大典，祭祀規模最大、最隆重，各盟旗都派代表前往鄂爾多斯成陵奉祭，來自大陸各地的各民族群眾、海內外友人聚集在鄂爾多斯，在成吉思汗陵祈福國運昌盛、民族和睦。每年的查干蘇魯克大典都會迎來十餘萬人，大典期間，同時舉辦那達慕大會等。

成吉思汗祭祀在內容上主要表達了對長生天、祖先和英雄人物的崇拜，祭祀中再現了蒙古民族古老的牲祭、火祭、奶祭、酒祭、歌祭等形式，保留著13世紀形成的蒙古帝王祭祀儀式，是古老蒙古民族文化的「活化石」。

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