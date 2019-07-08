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「非洲豬瘟疫苗神藥」問世？　陸官媒：鬧劇一場

2019-07-08 18:14聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸上市公司廣東海印集團股份於6月11日公告，聲稱可預防非洲豬瘟、名為「今珠多醣注射液」已經研製成功並準備投產，引發廣大關注，該公司的股份亦隨即漲停。

深交所其後向海印股份發關注函要求披露相關數據，海印股份回復稱復養試驗的結果將於6月29日至7月5日之間公布。「上海證券報」8日報導指出，海印股份至今仍未披露試驗結果，這場「神藥」是鬧劇一場。

非洲豬瘟的致死率可達100%，至今仍無有效疫苗預防。6月11日，海印股份公告聲稱，一種「不低於92%」有效預防率的非洲豬瘟疫苗已經「研製成功」並「準備投產」。海印股份擬與教授許啟太的海南今珠農業發展有限公司簽署合作合同，為許啟太及其研究團隊提供1億元人民幣作為履約保證金，為非洲豬瘟防治疫苗的投產做準備。

海印的公告稱，許啟太是「今珠多醣注射液」的專利權人之一，該專利權用於生產非洲豬瘟病毒感染預防注射劑。但上海官媒「澎湃新聞」指根據國家知識產權局專利檢索系統，尚未發現名為「今珠多醣注射液」的任何專利。

6月13日，深交所向海印股份下發關注函，要求披露公告中所稱「不低於92%」有效預防率的數據具體來源等資料。中共農業農村部有關官員又於6月14日表示，截至目前，農業農村部尚未受理過任何針對非洲豬瘟病毒的預防治療藥物或疫苗，所謂「可以防治非洲豬瘟的今珠多醣注射液」，沒有申請獸藥註冊，有關企業更未取得「獸藥生產許可證」。

中共農業農村部指出，根據規定，用非洲豬瘟病毒開展有關藥物的實驗研究，必須向農業農村部提出高致病性病原微生物實驗活動審批並獲得批准。該部從未收到有關單位的上述申請。在沒有使用非洲豬瘟病毒開展動物實驗數據的情況下，今珠多醣可防治非洲豬瘟的報道缺乏科學依據。

海印股份其後公開致歉，指「今珠多醣注射液」為獸用製劑，「疫苗」之說為錯誤表述。海印股份又於6月22日回覆深交所稱，「今珠多醣注射液」的專利正在申請，該專利尚未正式取得；92%有效性的數據來源是參照新聞報導西班牙的相關研究。

海印日前公告，聲稱可預防非洲豬瘟、名為「今珠多醣注射液」已經研製成功並準備投產。...
海印日前公告，聲稱可預防非洲豬瘟、名為「今珠多醣注射液」已經研製成功並準備投產。中共農業部和官媒則稱，「鬧劇一場」。（BBC資料照片）
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非洲豬瘟專利疫苗
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