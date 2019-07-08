涉弊案 陸「高鐵一姐」丁書苗旗下會所被拍賣

2019-07-08 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



貪汙30億人民幣的「高鐵一姐」丁書苗旗下資產，將於月底於北京第二中級法院拍賣。（新華社資料照片） 分享 facebook 涉及大陸高鐵超大弊案，被稱為「高鐵一姐」的山西女商人丁書苗旗下涉及資產最近將被中共法院拍賣。據重慶商報7月8日報導，7月29日至7月30日，北京市第二中級人民法院將公開拍賣英才會所股份有限公司（英才會所）100%股權，起拍價約1.97億元人民幣，相當於評市場估價2.47億元的8折。

據新浪網，英才會所位於北京朝陽區黃金地段，曾擬打造世界頂級俱樂部，登記在丁羽心（丁書苗本名）旗下企業，因丁書苗犯行賄罪和非法經營罪，法院裁定對其不正當經濟利益進行清算。

丁書苗為中共鐵道部前部長劉志軍身邊的關鍵女商人，被輿論稱「高鐵一姐」。此次負責拍賣丁書苗資產的法院，即是負責丁書苗案的北京市二中院。 2014年12月，丁書苗，因行賄罪和非法經營罪，被北京市二中院判有期徒刑20年，罰金25億元，沒收個人財產2000萬。

北京市二中院經審理查明，2007年至2010年間，丁書苗伙同鄭朋、胡斌、甘新云、侯軍霞、郭英等人，先後使23家投標公司中標「新建貴陽至廣州鐵路站前工程8標段」等57個大陸鐵路工程項目。丁書苗等人以收取中介費的手段從中獲取違法所得共計人民幣30餘億元，其中丁書苗違法所得數額共計人民幣20餘億元。

丁書苗於2010年12月24日被抓獲歸案。案發後，中共司法機關凍結扣押了丁書苗全部個人財產。 2019年2月3日，丁書苗旗下的北京伯豪瑞廷酒店有限公司100%股權被北京市二中院司法拍賣，被北京諾曼財務顧問有限公司以16.17億元拍下，北京伯豪瑞廷酒店為五星級酒店，位於央視大樓旁。

據了解，上次拍賣成交的北京伯豪瑞廷酒店有限公司100%股權和本次司法拍賣的處置的英才會所100%股權為同一案件兩個不同股權標的。

英才會所100%的股權將於7月29日至30日公開拍賣，起拍價約1.97億元，相當於評估價2.47億元的8折。目前法拍有600餘次圍觀，9人設置提醒。