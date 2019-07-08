帶活雞進地鐵被阻 重慶大媽垃圾桶旁現宰

2019-07-08 14:25 世界日報 中國新聞組／綜合8日電



來源：YouTube

一位大媽日前準備乘坐重慶軌道交通，但被站務人員發現她攜帶了一隻活雞進站。 取材自上游新聞 分享 facebook 一段大媽在地鐵站裡殺雞的視頻，引起網友關注。在視頻裡，一位大媽日前準備乘坐重慶軌道交通，但被站務人員發現她攜帶了一隻活雞進站。據規定，乘客禁止攜帶寵物、家禽乘坐地鐵。在被站務人員勸阻後，這位大媽帶著活雞來到垃圾桶旁，現場殺雞。

上游新聞客戶端報導，有網友在微博上發布了現場殺雞的視頻，並配文：「因為地鐵站不能帶動物進去，所以這位奶奶當場殺雞。」視頻裡，一名身著黑色短袖T恤的女子抓著一隻活雞站在安檢口外一個垃圾桶旁，一位車站站務人員正在旁邊與她進行交談。

約8秒鐘過後，站務人員離開了視頻區域，黑衣大媽則開始進行殺雞。而在視頻拍攝過程中，一塊電子顯示牌下方露出了「CRT重慶軌道交通」的LOGO。

一位大媽日前準備乘坐重慶軌道交通，但被站務人員發現她攜帶了一隻活雞進站。 取材自上游新聞 分享 facebook 根據《重慶市軌道交通乘坐規則》規定，乘客禁止攜帶寵物、家禽乘坐軌道交通。通常而言，規定當中的「家禽」指的是「活禽」，對於經過處理的家禽，是可以帶進車站的，比如在超市裡購買的禽類食品。

對此，網友紛紛發表意見，「不知道不可以帶活物，那只好殺了啊。當然有沒有弄髒地鐵站又是另一說，可是這樣做沒問題啊，一隻雞也好貴呢不可能丟吧。」、「還好是在重慶，在上海雞血要進下水道，雞毛是濕垃圾，編織袋是乾垃圾，哈哈哈哈哈。」