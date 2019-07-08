沉睡百年復活 圓明園古蓮子開花
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圓明園公園如園遺址考古出土的古蓮子，7日在圓明園荷花基地首次盛開出美麗的花朵，吸引眾多遊客駐足拍照。
北京晚報報導，2017年，在長春園最東南隅的如園遺址，工作人員在進行遺址考古的過程中，陸續在鏡香池內發現了11顆古蓮子，這是圓明園進行考古發掘工作以來首次發現古蓮子的存在。2018年5月31日，圓明園將11顆古蓮子送往中國科學院植物研究所進行培育。雙方就古蓮子的檢測、研究、培育等方面進行商討，最終決定將其中3顆古蓮子送往北京大學考古文博院進行年份鑑定，剩餘8顆開展培育實驗。
經過中科院專家的監測研究和精心培育，有6顆古蓮子在播種之後已經成功發芽，並於2018年8月底在實驗花盆內長葉結藕。這6顆古蓮子在溫室中進行越冬，今年4月移出溫室種植在荷花基地，現在沉睡百年的古蓮復活開花。
據了解，古蓮子之所以能活千年之久，一方面是由於它一直被埋在溫度低、濕度小、少微生物干擾的泥炭土中，在這種乾燥、低溫、封閉的環境中，古蓮子不具有生根發芽的條件，另一方面由於古蓮子的外面有一層硬殼，可以完全防止水分和空氣內滲和外洩。在蓮子裡還有一個小氣室，裡面大約存貯著0.2立方毫米的空氣可以維持古蓮子生命。古蓮子過著長期的休眠生活，新陳代謝幾乎停止，因而可以歷經千年後仍能萌芽、生根、開花。
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