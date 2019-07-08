北京觀察／三峽大壩

2019-07-08 14:21 世界日報 文／雲上風



這天媒體正大做長江三峽大壩變形的闢謠文章，有人說百度把長江三峽大壩的衛星圖給屏蔽了，這下子大家緊張了，很多人猜測那大壩是真有事了，反過來到處去找衛星圖想看個真假。

這長江三峽大壩變形的事，來自前些天有人找到谷歌的衛星圖，新舊對比就發現長江三峽大壩變形了，其後社交媒體平台和朋友圈中，瘋傳三峽大壩「發生變形並可能潰壩」的消息。

這事非同小可，7月3日長江三峽集團公司立即向領導人匯報，然後出面闢謠，說大壩運行正常，只是谷歌的衛星圖並非衛星直接拍攝，而是經過一系列演算法處理形成，由於谷歌地圖和中國地圖的某些演算法不同，因此顯示某些場景出現偏差。

本來這一事件很快過去，誰料6日長江三峽集團又發文，說1999年三峽樞紐工程質量檢查專家組成立以來，對三峽樞紐安全監測情況保持了連續跟蹤檢查、分析和研判。而專家組最新認定，三峽工程運行安全可靠，壩體變形處於彈性狀態。

可能主事者認為，有了專家組出言，可以進一步平定傳言，誰料各媒體7日轉發，更多人關注三峽，百度屏蔽衛星圖之類事，令情緒更慌張。有人據公開資料，推演了三峽一旦潰壩，將會出現什麼局面，那推演相當縝密，結論四個字：中國完了。

而這一事件，從傳謠到闢謠，有一個大背景，那是中國水利部剛公佈，中國全國已進入主汛期。而入汛以來，部分大江大河水位偏高，全國水庫蓄水總量偏多。當前，長江中下遊幹流及兩湖、黃河上中遊及太湖水位較常年同期偏高0.09—2.47米，但低於警戒水位0.27—2.64米，709座大型水庫蓄水量3352億立方米，較常年同期偏多一成。