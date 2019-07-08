大峽谷「彩虹」跨兩岸 川滇黔雞鳴三省大橋合龍

2019-07-08 14:20 世界日報 中國新聞組／北京8日電



雞鳴三省大橋主拱合龍 取材自四川日報 分享 facebook 經過三年奮戰，位於川滇黔交界處的雞鳴三省大橋主拱合龍，為年底建成通車奠定基礎。雞鳴三省大橋長286.4米，主跨為180米鋼筋混凝土上承式拱橋，橫跨赤水河上游支流倒流河，遠遠望去，一座拱橋跨於「U」型河谷山區之上，猶如一道彩虹飛跨兩岸。

四川日報報導，川滇黔三省交界處叫做雞鳴三省，意思是只要村子裡的一隻雞叫起來，三省臨近的村莊都能聽得見。赤水河和渭河相匯於此，三省分居於懸崖的三側，此地都是地理死角，來往極度困難。建設中的雞鳴三省大橋連接四川省敘永縣水潦彝族鄉岔河村和雲南省昭通市鎮雄縣坡頭鎮德隆村，峽谷深切，水流湍急，可謂天塹。

雞鳴三省大橋採用二級公路等級，雙向兩車道，加兩岸引道全長1041.3米，預計總投資5900萬人民幣（約860萬美元）。眼看大橋主拱合龍、即將建成通車，當地群眾是喜笑顏開，不少人來到現場圍觀。

大橋連接的四川敘永縣和雲南鎮雄縣均為國家級貧困縣，與貴州省畢節市七星關區隔河相望。目前，雲南、貴州岸有橋相連，而四川、雲南兩岸隔河相望，若要到對岸，需開車兩個半小時，或爬山、渡河約一個半小時。大橋建成後，到河對岸開車僅一分鐘可達，大大節省了出行時間，也將徹底消除兩岸居民水上客渡交通安全隱患。