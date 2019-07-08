孟宏偉妻控國際刑警組織：未盡保護義務並試圖禁聲

2019-07-08 14:18 世界日報 中國新聞組／北京8日電



國際刑警組織前主席孟宏偉。 取材自央視 分享 facebook 國際刑警組織前主席孟宏偉的妻子高歌（Grace Meng）起訴國際刑警組織，指控該組織沒有能使孟宏偉免遭中國逮捕，也沒有能保護他的家人。美國之音報導，國際刑警組織7日反駁說，這些指控毫無根據，該組織與孟宏偉被中國逮捕沒有任何關係。

高歌對美聯社證實，她的律師已在荷蘭海牙的常設仲裁法院提起訴訟。她在給美聯社的一份聲明中，指責國際刑警組織「未盡到保護我家人的義務」，並且試圖限制她的言論自由。

德國之聲中文網報導，海牙仲裁法院尚未回應。通常這樣的案子都要耗費很長時間，審理過程和裁決也都不公之於眾。

孟宏偉2018年9月從國際刑警組織總部所在的法國里昂前往中國後失蹤。中國的最高檢察院今年5月10日宣布，曾任中國公安部副部長的孟宏偉因涉嫌腐敗正接受調查。

高歌在孟宏偉被捕後一直留在法國，並得到了法國的政治庇護。她稱中國逮捕孟宏偉是政治迫害，她丈夫在中國「因改革派觀點而著稱」。她並稱丈夫在中國「因改革派觀點而著稱」。

今年3月，中紀委發表聲明，稱孟宏偉將由司法機關起訴，並決定給予其雙開（開除黨籍和公職）。6月20日，中國媒體報導，孟宏偉被指控2005年至2017年利用職權受賄1446萬餘人民幣，孟宏偉當庭表示認罪悔罪。法庭宣布擇期宣判。中國官媒的相關報導中，沒有提及孟曾擔任國際刑警組織主席。

孟宏偉被抓捕後，高歌和兩個年幼的雙胞胎兒子一直留在法國。高歌曾多次以Grace Meng的名字接受外媒採訪，尋求幫助，但每次都背對鏡頭，不願暴露真容。高歌還稱孟宏偉案是政治案件，孟宏偉是中國政治迫害的受害者，今年1月，高歌正式向法國政府申請政治庇護。她表示受到威脅，擔心被綁架，並受到法國警方保護。今年5月，法國批准了高歌的庇護請求。

據報導，高歌有香港身分證，曾掛名中國太平保險集團等多家公司高管職務，在境內外購有多處房產。在孟宏偉被捕事件後，高歌被撤掉山東省政協常委、民建青島市委副主任等職務。