猥褻女童案共犯疑新城董座情婦 還爆出長期吸毒史

2019-07-08 14:13 世界日報 中國新聞組／北京8日電



新城集團董事長王振華涉嫌猥褻女童被刑拘，持續引發關注。 取自微博 分享 facebook 新城集團董事長王振華涉嫌猥褻女童被刑拘，持續引發關注。有知情人士透露，另一名49歲女性涉案人員周某芬疑為王振華的情婦，還有接近周某芬的人士透露，周曾有長期吸毒史。法律人士指出，周某芬在該案同樣應承擔法律責任，如果涉嫌違反刑法，應當承擔刑事責任。

新民晚報報導，上海市公安局普陀分局官方微博3日通報，警方6月30日接到一名王女士報警，稱其女兒被朋友周某某從江蘇老家帶至上海並入住本市一酒店，後其女兒在房間內遭到一男子猥褻。

微信公眾號「北青深一度」指出，周某芬的朋友王江表示，王振華和周某芬二人同為常州武進人，相識於20年前。當時，王振華已經從棉紡車間主任投身房地產行業，創辦自己的公司，周某芬在當地一工廠當女工。王江稱，周某芬與丈夫離婚後，逐漸發展為王振華的情婦。

工商信息顯示，周某芬名下至少有兩家公司，均和房屋建築類行業相關，涉及土石方工程、市政工程、建材等材料銷售，其中一家公司目前已被吊銷。周某芬的父親名下也有一家公司，亦從事建築材料、裝飾材料、金屬材料等銷售。

消息人士指出，幾家公司或與王振華有關，但目前從股權結構上無法看出。該人士稱，「周曾告訴別人，王振華不會和她的任何廠子有明面上的聯繫，所有的都是獨立開的。就算有資金往來，也是拐了彎的」。

另外，有知情人士透露，周某芬曾和其他人在長江邊建了個沙場，把石子、水泥賣給王振華名下的房產開發公司。「靠賣沙子，一年至少盈利上百萬，但遠不夠她用來吸毒的。」

該人士回憶，周某芬長期吸毒，耗費家中很多錢財。急需用錢的時候，她曾雇打手向別人討要錢財，「不能反抗，打手一拳就把牙打沒了。」

王江說，周某芬2014年也曾主動提出想帶他的妹妹去上海玩，被他以妹妹讀大學有課為由拒絕，「不知道周什麼時候開始為王介紹女孩，現在想想很害怕」。