向台徵才 湖北舉行「我選湖北·千崗迎台青」招聘會

2019-07-08 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王玉燕 ╱即時報導



湖北省繼去年首次舉辦台灣青年大型專場徵才活動，今天上午「我選湖北·千崗迎台青」實習就業專場招聘會在武漢洪山賓館二樓楚天廳舉行。80家企事業單位、10家青年創業就業基地（孵化器）和300 多名兩岸的青年人才參與招聘活動。

在招聘現場，湖北省台辦主任李建紅介紹了湖北推進台灣青年在湖北就業創業實習生活的舉措，和近年來台灣青年在湖北發展的情況。主辦方還將湖北現有的2個國家級、4個省級台灣青年創業就業基地、4個省內優質青年創業基地的基本情況製作成10個展板，介紹給參會的台灣青年。

本次招聘會採取線上線下同時進行的方式展開。線上，主辦方經過前期徵集，共徵集到170家單位、2700多個實習就業崗位，並將招聘資訊發布在湖北公共招聘網及微信公眾號上。

線下，從提供崗位的單位中，遴選了80家單位、1884個實習和就業崗位，在洪山賓館進行現場招聘。