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夏季打赤膊最高罰200元人民幣 陸網友：私人穿著不能管

2019-07-08 10:04聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

暑假到來，大陸濟南、天津、瀋陽多地開始集中整治夏季不文明行動，包括在公共場合打赤膊、脫鞋晾腳、隨意暴露身體部位等。其措施包括勸導、曝光或甚至處罰最高200元人民幣。不過這整治行動引來民眾爭議，大陸網友認為包括穿著背心、露肚裝等屬於個人的私事，不能強制要求，另有人質疑到底露多少是「隨意暴露」。

中國青年網報導，今年的三伏天（7月12日）就要到了。在剛過的一周，北京最高溫度都超過了40℃。市民為消暑，身上的衣物都會盡量少穿，而在3年前被美國紐約時報報導而「揚威」世界的「北京比基尼」（男士因不堪酷熱把背心捲到啤酒肚上方的穿衣方式）亦開始出現，不過多地公布集中整治夏季不文明行動，「北京比基尼」也被列入不文明之列。

據濟南市深入開展不文明行為夏季集中整治的通知指出，此次集中整治，以治理公共場所衣著不整，特別是在公園、廣場、社區、巴士、景點景區、商業街區等人流密集區域，赤膊光膀、脫鞋晾腳、隨意暴露；治理在河道及泉池游泳、洗澡、泡腳、洗刷衣物；在泉水直飲點用大桶接水、洗腳冲涼等為重點。

整治消息引發不少關注。有大陸網友認為，不少人在夏季赤膊光膀子確實影響美觀，整治有利於消除不文明現象。但也有人提出，有人夏季赤膊是為了涼快，屬於個人私事，不能強制要求。

濟南市文明辦文明城市創建處相關負責人稱，對於不文明行為的整治主要以勸導為主，一些經勸阻不聽的行為，也會採取曝光等方式來提高大家的關注度，提高整個社會的文明意識。「處罰不是目的，而是希望能引起大家的重視，進行有效監督。」

除了濟南外，大陸多地均推出措施整治赤膊等行為。據5月1起實施的天津市文明行為促進條例規定，在公共場所赤膊的，不聽勸阻的，由接到報警的公安機關責令改正，拒不改正的罰款50至200元人民幣。

暑假到來，大陸多地開始集中整治公共場合赤膊、脫鞋晾腳、隨意暴 。最高可罰人民幣二...
暑假到來，大陸多地開始集中整治公共場合赤膊、脫鞋晾腳、隨意暴 。最高可罰人民幣二百元。（新浪微博照片）
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