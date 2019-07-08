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莫高窟前洪水 暫時關閉

2019-07-08 01:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

7日，受強降雨影響，世界文化遺產敦煌莫高窟前大泉河發生洪水，通往莫高窟的唯一道路被衝斷。經監測，文物安全暫未受影響。目前旅遊接待暫停，道路搶修仍在進行。

新華社引述敦煌市氣象局指出，受新疆冷槽影響，6日10時許至7日9時許，敦煌市出現降水天氣，莫高窟降水40.4毫米。

敦煌研究院副院長羅華慶表示，大泉河是一條臨近莫高窟的河流，最近處離洞窟不足百米。7日0時許山洪下泄，1時許流量最大，達到約250立方米每秒。距莫高窟約10公里處，橋梁與道路連接處被衝斷，該條道路是敦煌市區通往莫高窟的唯一道路。經監測，莫高窟文物安全暫未受影響。

羅華慶說，6日夜起，莫高窟前每小時抽水，目前窟前無積水；道路搶修仍在繼續，待洪水消退、便道修通後，莫高窟將恢復開放。

敦煌研究院文化弘揚部表示，7日計畫參觀莫高窟的遊客約1萬人，該院已發布當日停止開放的公告，已買門票的遊客可在窗口辦理退票業務。目前，莫高窟數字展示中心觀影接待、話務諮詢和退票改簽工作正在有序開展。

羅華慶表示，沙塵暴和降雨是莫高窟暫時關閉的兩大原因，關閉洞窟主要是為了保證文物和遊客安全。以往多為暴雨，10餘小時持續降雨並不多見。

敦煌市氣象局介紹，1981年至2010年的30年間，年平均降水量為42.2毫米。預計7日午後到夜間，敦煌局部地區將出現強對流天氣，須防範累積雨量大引起的山洪地質災害。

莫高窟始建於公元366年，地處河西走廊西端。當地乾旱少雨的氣候是這座文化寶庫歷經千年保存至今的重要原因。

文物氣象局
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