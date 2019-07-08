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雞鳴三省大橋 主拱圈合龍

2019-07-08 01:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

位於川滇黔三省交界處的雞鳴三省大橋主拱圈，昨順利合龍。 新華社
位於川滇黔三省交界處的雞鳴三省大橋主拱圈，昨順利合龍。 新華社
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位於四川、雲南、貴州三省交界處的雞鳴三省大橋主拱圈7日上午順利合龍，標誌大橋建設取得重大階段性進展，為2019年底建成通車奠定了堅實基礎。

新華社報導，作為赤水河流域重要的渡改橋工程，該橋建成後將解決三省交界一帶數十萬群眾的出行難題，有力助推烏蒙山區脫貧。

雞鳴三省大橋的建造地，位於倒流河與渭河交匯成赤水河的「Y」字形大峽谷上，川滇黔三省在這裡各自形成張開的扇形山地，兩兩對峙。所謂雞鳴三省，即一雞啼鳴、三省皆聞，形容地理位置很靠近。站在橋址四川一岸，抬頭是懸崖絕壁，低頭是激流深淵。三省雖近在咫尺，卻阻隔於天塹。

四川路橋雞鳴三省大橋項目經理蔣中橋表示，雞鳴三省大橋連接了四川敘永縣和雲南鎮雄縣，與貴州畢節市七星關區隔河相望。這一片屬於烏蒙山集中連片特困區，是彝族、苗族等西南少數民族聚居區，但歷史以來，這裡都是地理死角，交通閉塞，來往極度困難，經濟發展滯後。

蔣中橋介紹，新建的雞鳴三省大橋長286.4公尺，寬11.5公尺，橋梁主跨為180公尺鋼筋混凝土上承式拱橋，設計速度每小時40公里，預計總投資5900萬元人民幣。大橋於2016年7月正式開工，預計2019年底建成通車。屆時兩岸的交通時間將從現在開車繞行兩個半小時，或爬山渡河一個半小時，縮短到開車一分鐘，或步行幾分鐘。

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