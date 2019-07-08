「行讀三國」夏令營 武漢開營

2019-07-08 01:58 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北武漢報導



2019海峽兩岸中小學生「行讀三國」夏令營，昨天在武漢外國語學校美加分校舉行開營儀式。

「行讀三國」夏令營由聯合報教育事業部與武漢外國語學校美加分校共同舉辦，今年已是第四屆。今年夏令營台灣參加學生由國小四年級到國中一年級，北、中、南共有25所學校、38位學生參加；連同四位老師，全團共42人。加上武漢這邊參加的學生，共有76位學員參加夏令營。

在開營儀式上，武漢外國語學校美加分校校長燕華興表示，「行讀三國」夏令營已歷時四載，彼此已達成默契，因為雙方都有一個共同的目標，推動兩岸青少年文化交流，搭建海峽兩岸友誼之橋。

在7天6夜活動中，同學們將開啟一段緊張愉快的學習旅行，帶著三國演義去探訪襄陽、荊州、赤壁等著名的三國古戰場，去了解三國的歷史文化；在豐富多彩的活動中，探尋中華優秀傳統文化中仁義禮智信及孝廉恥勇的精神。

聯合報教育事業部總經理潘素滿致辭表示，兩岸同根同源，同樣的文化，同樣的語言，一直以來都是相同的，雖然有海峽的相隔，但沒有斷掉共同擁有的歷史記憶。三國就是一個很重要的歷史記憶，「三國演義」此書，是台灣中小學生必讀的課外歷史讀物，這樣一個歷史的經典，很值得去交流跟互動。用這樣一個共同的記憶把它串連起彼此的情感，很容易得到文化上的認同跟交流學習上的發揮。

「行讀三國」夏令營7月6日至13日在湖北舉行，學生們將在老師帶領下，到襄陽、荊州、赤壁等三國故事中的著名地點，透過文化學習，分魏、蜀、吳三組進行錦囊任務，體會三國英雄逐鹿中原的豪氣。在結業式上，學生們將演出「草船借箭」舞台劇。