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良渚古城發現者施昕更 用生命最後3年推開古文明大門

2019-07-07 18:24世界日報 中國新聞組／北京7日電

良渚古城遺址申遺成功，有一位25歲青年不得不提。發現良渚遺址第一人叫施昕更，他在1936年在浙江杭縣良渚鎮（今屬餘杭市）附近，發現許多地點出土黑陶和石器，進行發掘「中華第一城」。

中國青年報報導，1912年出生的施昕更並非考古科班選手出身，他在1930年進入西湖博物館從事地質礦產工作。

當時博物館正對杭州古蕩遺址進行發掘，1936年古蕩發現新石器時代末期遺址。施昕更發現有幾件器物看上去很熟悉，尤其是一種長方形有孔的石斧，他在杭縣北鄉良渚一帶見過。

於是，施昕更立即跑回故鄉良渚做調查。終於在良渚鎮附近棋盤墳的乾涸池底，發現了一、兩片「黑色有光的陶片」，帶回了杭州。

根據記載，從1936年12月至1937年3月，考古發掘共進行三次，獲得了大量的石器、陶片、陶器等實物資料，從科學發掘的角度確認了良渚一帶存在著遠古文化遺存。

1937年春天，施昕更寫了5萬餘字的《良渚——杭縣第二區黑陶文化遺址初步報告》，隨後抗日戰爭爆發，1938年《良渚》一書才得以問世。

報導指出，施昕更投筆從戎加入抗日，但他在1939年5月卻因病逝世，年僅28歲。用生命最後的短短三年，施昕更一手推開了良渚文明大門。

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