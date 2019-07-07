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上海強制垃圾分類 上路6天就開出190張罰單

2019-07-07 13:53聯合報 記者羅印冲╱即時報導

上海各個社區七月開始進行垃圾分類，在網上有垃圾桶賣到斷貨。（新華社資料照片）
上海各個社區七月開始進行垃圾分類，在網上有垃圾桶賣到斷貨。（新華社資料照片）
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7月1日起，上海市生活垃圾管理條例正式施行，上海城管執法部門同步開展執法。

據澎湃新聞報導，截至7月6日，全市城管執法部門共依法查處各類生活垃圾分類案件190起，其中對個人查處15起，其中既包括個別小區居民，也包括個人餐飲店經營者等相關責任人。

「我們講依法查處，就是指開具了行政處罰決定書，即立案查處並開出罰單。」上海市城管執法局相關負責人表示，在190起已依法查處的生活垃圾分類案件中，查處未設置分類容器案件數佔比62.1%，未分類投放案件數佔比35.8%，違規收運類案件數佔比2.1%。

7月1日至6日，全上海城管執法部門共出動執法人員17800人次，開展執法檢查9600次，其中分類投放環節共檢查居住區、賓館、商場、醫院、園區等單位12826家次，個人8253人次，共教育勸阻相關人6704起（其中單位3456起、個人3248起），責令當場或限期整改3367起（其中單位2552起、個人815起）。

除了繼續做好分類投放環節的執法檢查之外，全市城管執法部門還同時將執法檢查的重心向生活垃圾分類收集和分類運輸環節拓展，加大全過程監管力度，堅決遏制混裝混運現象。

7月1日至6日，全市城管執法部門共檢查生活垃圾收集、運輸企業138家次，對存在混合運輸、遺撒滴漏、標識不清等違規行為的4家企業進行了立案查處。

上海市城管執法局表示，今年以來，本市城管執法系統深入貫徹落實習近平總書記關於垃圾分類工作的重要指示精神，按照市委、市政府關於推進生活垃圾分類工作的部署要求，以上海市生活垃圾管理條例實施為契機，全面打響了生活垃圾分類的攻堅戰，為促進生活垃圾源頭減量和資源化利用提供有力執法保障。

上海垃圾分類罰單
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