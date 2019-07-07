寄假錄取通知牟利 男遭快遞小哥識破

2019-07-07 13:21 世界日報 中國新聞組／北京7日電



騙子寄出14份假大學錄取通知書。圖／揚子晚報 分享 facebook

丹陽男子朱某為了牟利，偽造大學錄取通知書，準備寄送詐騙考生及家長的錢財。所幸朱男所投遞的快遞公司職員發現情況不對，因往年的大學錄取通知書都是由郵政快遞送達，今年卻由他所在的這家快遞公司負責快遞，於是報警。

揚子晚報報導，丹陽市公安局練湖派出所近日接到轄區某快遞公司快遞小哥的報警，稱收到14份裝有上海某技術大學錄取通知書的快遞包裹，且送達每份錄取通知書還會向簽收人代收6元的資料費交給寄件人。

辦案民警表示，這些大學錄取通知書乍看挺逼真的，可仔細觀察就發現很多破綻。譬如，大學錄取通知書竟沒有大學的蓋章。民警根據線索，在丹陽丹北鎮將犯罪嫌疑人朱男抓獲，當場在朱男的車上搜查出數十份尚未寄出的大學錄取通知書。朱男對違法犯罪事實供認不諱。

報導指出，據朱男交代，他經濟條件較差，且還負債。他加入了幾個QQ「招生代理群」，看到某機構正在發布上海某技術大學的招生業務。回來後，他就和發布業務的某機構簽署了代理招生協議和委托書。然後，通過網路購買了數十名考生的個人信息資料，印製了大學錄取通知書。

同時，朱男還透過中介，與這個學校簽了代理招生協議：考生收到假的大學錄取通知書，如果信以為真進入該大學，每名考生正式入學後，朱男會得到6000元到8000元不等的傭金。朱男交代，他還打算繼續從網上購買10萬條考生的個人信息，準備「大幹一場」。