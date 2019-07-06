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金磚銀行首席經濟學家 李稻葵有三個不理性決策

2019-07-06 15:38世界日報 記者蔡敏姿╱綜合報導

李稻葵 有三個不理性決策【作者：記者蔡敏姿／綜合報報導 日期：2019/7/6 ...
李稻葵 有三個不理性決策【作者：記者蔡敏姿／綜合報報導 日期：2019/7/6 檔名：9603924.htm】 UCD匯入
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中國知名經濟學家李稻葵日前被金磚國家新開發銀行（NDB）任命為第一任首席經濟學家。他自稱，沒有過人之處，唯一的特點就是樂於學習。

新京報報導，李稻葵將負責從全球角度對新開發銀行成員國的經濟、金融、基礎設施和發展方面的研究和分析工作。2004年以來，擔任清華大學中國經濟實踐與思想學術中心的世界經濟中心主任，組織金磚國家經濟智庫年度研究會議。

金磚五國是指中國、巴西、俄國、印度和南非。金磚國家新開發銀行於2014年成立，總部在上海，是首個由金磚國家共同出資創辦的國際開發金融機構，旨在為金磚國家及其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施建設和可持續發展項目動員資源。

清華新聞網報導，李稻葵出生在北京，童年時跟隨父母下放（城鎮知識青年下放到農村），輾轉到湖南、江西和四川等地，16歲回到清華園讀書，是清華經管學院的第一屆本科生。

畢業前夕，他參加清華經濟學留學計畫考試，獲得第二名，申請哈佛留學資格；1986年李稻葵正式入哈佛經濟系攻讀博士，主修經濟理論、公司金融。1992年獲哈佛大學哲學博士、經濟學學位。

在工作歷程中，李稻葵有三次「非理性」選擇，和經濟學人理性選擇的特性背道而馳。

從哈佛畢業後，紐約大學商學院的金融系和密西根大學的經濟系皆向邀請他任助理教授。金融系薪水比經濟系高出一倍，且紐約大學當時全美排第四，隔壁就是華爾街。但執著於自己的興趣所在，他選擇密西根大學的經濟系，這是第一次「非理性」選擇。

第二次是到香港科技大學任教。當時美國南加州大學（USC）邀他加盟，許與終身教職，他卻選擇香港科技大學。他認為在美國研究大陸經濟是邊緣性的，而在香港研究大陸經濟卻是主流。他一待就是五年。

第三次就是20年後再回清華，無論是生活條件、工作條件，清華的待遇與香港科大有一定差距。但他認為大陸的國際影響日益增大，投入社會科學研究有可能成為世界學術圈的主流。

他的興趣除經濟學外，還有三大愛好：汽車、體育和音樂。對車的痴迷程度讓人吃驚，在國外20來年擁30多輛車，每到一個新地方，首先逛的就是汽車市場。他還喜歡音樂和戲劇，會到當地城市的音樂廳聆聽演出。「一個經濟學者，應該把理性獻給社會，把激情留給自己。」李稻葵說。

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