七五事件10周年 當局鐵腕治疆 外媒：在監控下「學習」

2019-07-06 15:38 世界日報 中國新聞組／北京6日電



七五事件10週年之際新疆處於嚴厲鐵腕統治之下 路透社 分享 facebook

在造成大量傷亡的新疆烏魯木齊七五事件10周年之際，中國政府高調宣揚新疆的經濟發展，另一方面，BBC揭露中國當局將穆斯林少數民族關押在「再教育營」後，引發包括美國和歐盟在內的國際社會強烈指責，認為這是中國嚴重侵害人權的「政治洗腦」。

BBC報導指出，在中國當局稱為「寄宿學校」的「再教育營」裡，學員在監控下接受「嚴格隔離封閉管理」，營外是鐵絲網、看守塔和1萬伏特電圍欄，還有便衣警員，防衛森嚴。在營學習的維吾爾人自稱是受到「極端主義的感染」，自願來到這裡接受「思想轉化」。

報導指出，宿舍裡一個房間住多達10人，睡鐵床，房間一端有一個衛生間，僅用一塊薄布遮擋。明亮的教室裏，一群成年人一排排整齊地坐在學校課桌前，一邊齊唱著歌，一邊學中文。一旁的中國官員有人看著看著幾乎感動至落淚。

在場的BBC記者被鼓勵相信：「這些人是得到了重生」。因為他們曾經有危險的激進思想，對中國政府充滿仇恨，現在他們被安全地拉回了改造的正軌，而這都是歸功於來自同一個政府及時、善意的干預。且大多數人會選擇自願到校學習。

美國之音引述日經新聞報導，中國當局近年推動新疆的基礎設施建設等其他發展經濟的措施，在7.5騷亂前夕高調表示新疆的經濟增長已達平均8.5%。但另一方面，中國當局在新疆施行鐵腕治理，嚴厲鎮壓當局所稱的「分離主義分子」，全面進行包括面部識別技術的電子監控，並到處設置檢查站。

不過中國當局指出，這些營地是為了當地人消除極端主義傾向，學習語言及職業技能。