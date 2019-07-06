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新疆「七五事件」十周年 人權爭議再起

2019-07-06 15:38世界日報 中國新聞組／北京6日電

「七五事件」十周年　烏魯木齊外弛內張 新華社
「七五事件」十周年　烏魯木齊外弛內張 新華社
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新疆烏魯木齊「七五事件」事發至今滿十周年，當局連日來宣揚當地歌舞昇平，「是全世界治安最好的地方」。但海外維吾爾人組織譴責當局違反人權，一切「都是假象」。

自由亞洲電台報導，官媒在新疆「七五事件」前，連續幾天報導新疆旅遊業的情況，報導更指其中大巴扎景區，在進入6月以來已迎來遊客170多萬人次。環球時報更發表社評，稱新疆局勢在嚴重曲折之後實現根本性好轉，已經擺脫恐襲的困擾，已成全世界治安情況最好的地方。

就在一片歌舞昇平的報導中，世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提卻指這只是假象，因為七五鎮壓事件十周年，當局加強網路管控粉飾太平。

有學者指出，過去十年間新疆的維漢矛盾激化，當局採取的高壓政策，惹來國際社會關注和批評。

美國之音報導，在新疆七五事件十週年之際，美國國會及行政當局中國委員會主席、民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）和共同主席、共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）7月5日發表聯合聲明，要求川普政府立即採取行動，處理維吾爾少數民族慘遭中國政府鎮壓的問題，並稱中國當局可能在新疆犯下了「反人類罪」。

報導指出，2009年在廣東韶關市發生種族衝突，當時有維吾爾人被打死。於是新疆維吾爾人爆發「七五」示威活動，要求政府保障維吾爾人的權益。但警察驅散人群時過度使用武力，至少造成了197人死亡，大部分為漢族，另有超過1700人受傷，以及大量車輛、建築物被摧毀。當局將事件定性為「暴亂」，至少有1千名維吾爾人被拘捕。

事件過後，當局並沒有放鬆對維吾爾人的管控，維吾爾人經營的清真寺被暫時關閉，當地的通訊被限制，警察也持續巡邏。

維吾爾新疆警察
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