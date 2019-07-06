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引渡喬建軍被拒 中方「關切」瑞典

2019-07-06 15:38世界日報 中國新聞組／北京6日電

瑞典拒移交「紅通」逃犯喬建軍　中國大使約見瑞外交官 UCD匯入
瑞典拒移交「紅通」逃犯喬建軍　中國大使約見瑞外交官 UCD匯入
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據中國駐瑞典大使館官網5日消息，中國駐瑞典大使桂從友約見瑞典外交部國務秘書薛德，強調通緝要犯喬建軍是中國人民最為痛恨的大貪汙犯，是國際刑警組織的紅色通緝犯，希望瑞方儘早同意將喬建軍引渡回中國。

桂從友詳細介紹了喬建軍在中國貪汙犯罪的事實及美國、新加坡、列支敦斯登等國調查核實情況，瑞典不應該成為貪汙腐敗分子的庇護者和避罪天堂。

瑞典在2018年6月25日拘捕了喬建軍，瑞典方面「根據中國的引渡要求將喬建軍案進入引渡程序」。不過，中國和瑞典之間並無簽訂引渡條約。

香港01報導，喬建軍上月被瑞典方面釋放。喬建軍的律師里利亞（Henrik Olsson Lilja ）說，法庭初步決定不引渡喬建軍回中國。這位律師說，早前，香港發生的大規模反《逃犯條例》的大遊行和示威，對瑞典方面的相關決定產生了影響。

桂從友曾就此接受《瑞典日報》採訪，桂從友說，此事是「另世人瞠目結舌的怪事」。他指喬建軍是一個全中國人民都痛恨的大貪汙犯，涉嫌貪汙2億多元人民幣，這都是中國農民的辛苦錢、賣糧食的血汗錢，但日前瑞典居然把這個大貪汙犯放了。

桂從友說，5年來，已有近6000名犯罪嫌疑人從美歐等120多國被引渡、遣返回中國，或主動回國投案自首，中國職能部門都對這些人依法處理，沒有一人受到所謂的酷刑或死刑。

瑞典貪汙引渡
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