《北京觀察》永城富家女酒駕 微博被刪光、熱搜上匿蹤

2019-07-06 15:09 世界日報 雲上風



譚明明時常在網路上炫富，大秀名牌。 翻攝自微博 分享 facebook

永城是河南最東的一個小縣城，雖說有過一些歷史傳說，又是因數度水擊而不破，得名「永固之城」，但河南以外的人很少知道此城，直到7月這兩天，永城名聲大噪，只不過永城這回出名，跟炫富女大車禍套在了一起。

車禍出在7月3日那天，永城一女子酒後駕駛瑪莎拉蒂，撞上路口一輛正在等交通燈的寶馬轎車，將其撞出數10米，寶馬車瞬間起火燃燒，車內兩人死亡1人受傷。4日，永城公安局發布通報，稱事故造成2人死亡4人受傷，瑪莎拉蒂司機屬醉駕，車內共3人已被控制。

這是永城版跑車事件，跟當年北京令公子跑車事件，引動未遂政變和後來政壇大變，當然沒法比，但這起車禍引起全中國的關注度極高，網路社交平台圍觀人數以億計，而「有關方面」也迅即出動，把女肇事者的微博刪了個乾淨，還令「熱搜」排行中找不到蹤影。

小縣城出一單車禍，那麼多人關注和那麼頂級的刪文去熱招數，有幾個基本元素，即一起交通事故中幾乎所有交通罪行都有，包括醉駕、刮車、逃逸、撞車、致人死亡等等，還因涉案的是豪車、美女、富二代、官家子弟。

乘酒興駕豪車出行的女子叫譚明明，是成天炫富的富三代，其爺爺在當地有些勢力，可以在永城市茴村鄉非法占用數百畝農耕地，開設高汙染的皮革廠。而肇事車上另外1男1女，是當地超商老闆的兒子、土地局主要官員的女兒。而另一車上被撞死的兩人，是商丘市睢陽區中層官員，一個就業辦主任，一個培訓辦主任。

於是，這就不是圍觀一起簡單的車禍了，而是財富、勢力得比拚，人們還相信其間有人背靠著更大的樹，所以戲還會演下去。