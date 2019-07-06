武漢起重機操作員高空小解 尿液飄入工人嘴內

2019-07-06 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



湖北武漢東湖高新技術開發區，一名萬姓起重機操作員昨日（6日）在高空小解，尿液更飄到一名張姓建築工人嘴內。

據陸媒報導，一則調解協議書近日在網上流傳。一名萬姓起重機操作員昨日在起重機上小解，尿液隨風飄到一名張姓建築工人身上，張某在抬頭時，尿液更飄入其嘴內，讓張某甚為生氣。據了解，由於工種特殊，起重機工人不便如廁，因此萬某亦覺得過意不去。