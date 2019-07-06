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武漢起重機操作員高空小解 尿液飄入工人嘴內

2019-07-06 12:20聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

湖北武漢東湖高新技術開發區，一名萬姓起重機操作員昨日（6日）在高空小解，尿液更飄到一名張姓建築工人嘴內。

據陸媒報導，一則調解協議書近日在網上流傳。一名萬姓起重機操作員昨日在起重機上小解，尿液隨風飄到一名張姓建築工人身上，張某在抬頭時，尿液更飄入其嘴內，讓張某甚為生氣。據了解，由於工種特殊，起重機工人不便如廁，因此萬某亦覺得過意不去。

其後，雙方在派出所警官的協調下達成和解，涉事公司願意向張某賠償人民幣3500元（約新台幣15750元），以解決此次事故造成的影響及損失，二人最終亦握手言和。

湖北武漢東湖高新技術開發區，一名萬姓起重機操作員昨日（6日）在高空小解，尿液更飄...
湖北武漢東湖高新技術開發區，一名萬姓起重機操作員昨日（6日）在高空小解，尿液更飄到一名張姓建築工人嘴內。（星島網）
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