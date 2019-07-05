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台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

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拉皮又美白 樂山大佛成了小鮮肉？

2019-07-05 14:37聯合報 記者李仲維╱即時報導

最近，各種關於樂山大佛整修成「小鮮肉」的文章由多家自媒體傳播，這也引發當地關注。

四川線上報導，樂山大佛石窟研究院負責人彭學藝表示，網傳圖片應該是經過電腦處理的圖像，和現實中的大佛差距較大，修繕後的大佛保留了莊嚴感和滄桑感。

樂山大佛開鑿於唐開元初年（西元713年），至今已超過1300年歷史，是世界上最高大的古代石刻彌勒佛坐像。2018年10月8日，樂山大佛胸腹部開裂殘損區域搶救性保護前期研究及勘測工作正式啟動。在經歷175天體檢修繕後，於今年3月底全面完成並拆除腳手架，4月26日樂山大佛正式亮相。

網傳修繕後的樂山大佛在美白之後，變成了小鮮肉，並配上大佛修繕前後的對比照，引發網友留言稱，大佛的文化滄桑感都沒了、修舊如新是件很可怕的事。

彭學藝表示，網傳的應該是電腦處理過的圖像，尤其是臉部、胸部非常白嫩、光滑，這和現實中的大佛差距較大，修繕後的樂山大佛它是保持了莊嚴感，滄桑感也保留了。

彭學藝稱，修繕大佛的相關方案經過多道專家評議審查，該過程有嚴格的審查程序，此外還有報批程序，最終是經國家文物局批准後才進行的，修繕工作也是嚴格按照文物法和其他相關法律法規規進行的。

圖為今年5月拍攝的樂山大佛，並不如網傳般的膚質細膩。圖：四川線上
圖為今年5月拍攝的樂山大佛，並不如網傳般的膚質細膩。圖：四川線上
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網路瘋傳的一張被稱為小鮮肉般的樂山大佛。圖：四川線上
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