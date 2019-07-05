宜賓又震13傷 夫護妻一起逃視頻暴紅

2019-07-05 13:45 世界日報 北京5日電



影片來源：YouTube

四川省宜賓市珙縣4日10時17分發生5.6級地震，造成13人受傷。據四川省地震局統計，這是6月17日四川宜賓長寧縣發生6.0級地震以來，發生的第5次5.0級以上地震。地震專家表示，地質構造縱橫交錯，是餘震頻發的主要原因。

四川宜賓珙縣再度地震：5.6級地震已致13人受傷 (取材自北京青年報) 分享 facebook

北京青年報報導，四川省宜賓市珙縣政府新聞辦公室當日通報稱，傷者均已送醫院救治；多處房屋和基礎設施受損加劇；部分道路路面阻斷，相關部門正全力搶通。

網上視頻和照片顯示，地震後，珙縣人民醫院國醫館房屋受損嚴重，視頻中，醫院牆壁上出現多條裂縫。街道上一些樓房、商舖外牆剝落，在地面上留下大量碎片。

一名男子在店舖門口附近，面對忽如其來的地震，男子並沒有向門外跑，反而先「逆行」衝向房間裡，拉上在屋內的妻子一起逃走。 (視頻截圖) 分享 facebook

其中，一段監控視頻感動了不少網友。一名男子在店舖門口附近，面對忽如其來的地震，男子並沒有向門外跑，反而先「逆行」衝向房間裡，拉上在屋內的妻子一起逃走，在出門時，還保護著妻子，讓妻子先行離開。

視頻在網上引起熱烈討論，對此，當事人陳女士說，她和丈夫在宜賓市開了一家小餐廳，「我在屋裡蒸飯，忽然就發生地震了，當時他就往裡跑，一邊叫我一邊拉我出去，我們門口比較窄，他先讓我出去，然後自己才離開。」

此後，陳女士將店裡監控攝像拍下的逃跑過程發到了朋友圈，「不少親戚朋友看到後，都說我老公對我太好了，也看到很多網友給我老公點讚。」

陳女士表示，「6月地震時是晚上，他當時就護著我和只有半歲的孩子，讓我們走在前面。這次他又冒著危險保護我，我覺得自己沒有嫁錯人。」