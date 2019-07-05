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武漢萬人上街反對建焚化廠 警強力清場見血

2019-07-05 13:47世界日報 北京5日電

來源：YouTube

湖北武漢市郊的新洲區陽邏街道居民，因官方擬在當地興建大型垃圾焚燒發電廠，近日多次群起上街抗議。有媒體稱，抗議人數一度超過上萬。當地警方面對大批示威民眾一度採取強力清場，有抗爭民眾被打傷。

中央社報導，武漢這起大規模抗爭事件自6月28日起展開，7月2、3日的規模持續升高，抗爭畫面在網上流傳，受到不少關注。

據民眾拍攝的影像及照片顯示，陽邏居民的抗爭從白天持續到晚上，上千名民眾擠滿當地道路，一旁則有大批全副武裝的警力戒備。在雙方發生衝突後，多名民眾被警方拖走，並有人被毆打成傷，頭破血流。

報導引述當地民眾說法，當地政府擬在陽邏街道的陳家一帶，興建每天可焚燒4000噸的大型垃圾焚燒發電廠。

當地民眾控訴，該項目位處30萬人口的聚集區，且區內且擁有兩座大學院校。但官方在未與民眾溝通下便霸王硬上弓，動手拆遷民房，一旦建成，當地空氣將充滿致癌物質，嚴重影響子孫後代健康。

民眾還表示，垃圾焚燒發電廠不是不能建，但應該建在遠離居民的工業區等地。而他們只是為了子孫後代的健康而群起上街，為何如此難以實現？

面對反對聲浪，官方發布公開信提到，這座垃圾焚燒發電廠「尚未啟動環評程序」，更未立項和開工建設。至於網上指陳家垃圾焚燒發電廠已經動工則是誤傳，實際上是一旁的江北鐵路建設拆遷工程。

這封公開信又說，希望陽邏群眾要「合理、合法表達訴求，切不可非法集會起哄鬧事」，相信政府「會作出符合民意的舉措」。

根據公開資訊，武漢市政府6月初在回答提問時說，陳家現有的垃圾掩埋場將使用到2020年底為止，接續將在當地的「循環經濟產業園」內新建生活垃圾焚燒發電工程，每天可焚燒2000噸垃圾。

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