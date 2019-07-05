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海峽兩岸棒球文化節 連城開賽

2019-07-05 02:17聯合報 中新社

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第十一屆海峽論壇．第九屆海峽客家風情節暨海峽兩岸（連城）棒球文化節昨天在福建省連城縣棒球場開幕。來自台灣新北市新埔小學、新竹縣東鎮上館小學、台東縣卑南鄉太平小學、彰化縣棒球隊4支台灣棒球隊，與大陸5支棒球隊進行15場比賽。

福建海峽論壇

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