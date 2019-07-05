時尚深圳展開幕 規模創新高

2019-07-05 02:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019時尚深圳展開幕，深圳贏家時尚集團旗下8大品牌上演開幕首秀。 中新社 分享 facebook 2019時尚深圳展7月4日在會展中心開幕，來自全球30多個國家和地區的1800家品牌及設計師匯聚設計之都深圳。

中通社報導，2019時尚深圳展在粵港澳大灣區的跨時代規劃下，在品牌導向、原創精品、商業落地、趨勢引領的核心定位指導下，以「時尚改變生活」為主題，聚焦行業、科技、設計、生活消費升級的新變革和新趨勢，全力推動自主品牌創新發展和原創設計力量走向國際，用「原創+品質」雙驅動戰略引導行業創新發展。 本屆展會規模再創歷史新高，展覽總面積達11萬平方米，9館全開，有來自全球30多個國家及地區的1800餘個品牌、設計師及供應鏈展商參展，同期舉辦2019深圳國際紡織面料及輔料博覽會。全城聯動福田、羅湖、南山、龍華等各區將同時上演近100場T台走秀、時尚論壇、時尚派對、設計大賽、時尚消費節、時尚盛典晚會等活動，營造出「全城時尚」的氛圍。

展會集合了超過800個具有市場潛力的新銳設計師品牌，包括「DICTION蝶訊時尚生態館」聯袂全球150多家金種子原創設計師也再次亮相4號館。

組委會傾力打造獨立設計師品牌的展示廳NEXT SHOWROOM，精選展示海內外時尚設計作品，通過平台規模效應及孵化機制，幫助設計師應對市場考驗，建立起屬於品牌自身的核心競爭力，以銜接即看即訂的NEXT SHOWROOM集合體為特色的訂貨交易平台。

展會還特別推出「精選品牌」和「產業價值鏈」兩大主題展區及10多個專題展區，將舉辦超過近500場商貿對接及洽談活動。

「產業價值鏈」集合了時尚OEM/ODM供應鏈成衣、箱包、鞋履、配飾、家居等精品產品及配套產業。「精選品牌」精心打造出「致美風尚」、「NEXT SHOWROOM」、「LINKFOR亞太鞋包及創新皮具展」三大特色展區，匯集了一大批久經市場驗證的成熟商業品牌及獨樹一幟的獨立設計師品牌，為展商提供快速對接優質買家、鏈接全球市場，獲取最前沿的潮流趨勢。