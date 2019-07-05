沅江隧道貫通 開車5分鐘過江

2019-07-05 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



湖南常德沅江隧道4日全線順利貫通。這是湖南省最大的水下盾構隧道，也是千里沅江第一條隧道，為長江中上游流域建設水下隧道提供了成功案例。沅江隧道建成後，開車最快可5分鐘過江，緩解橋梁和輪渡的交通壓力。

中新社報導，沅江隧道是中國鐵建股份有限公司第一個集勘察設計、裝備製造、施工建造、運營管理為一體的重大民生工程，也是國家第三批PPP示範項目，建設總概算25.44億元人民幣，建設期3年，運營期25年。工程標誌著中國水下盾構隧道掘進機械製造和複雜地質條件下盾構隧道建造技術都達到世界先進水平。

中鐵十四局集團大盾構公司項目經理路開道表示，隧道位於湖南省常德市沅江一橋與三橋之間，這裡河道彎曲，江面寬闊，汛期水位高於城市地面約6米，為典型的「地上河」。隧道全長2240米，其中盾構段長1680米，隧道外徑11.3米，內徑10.3米，雙管單層，雙向四車道，設計行車時速每小時60公里。

隧道穿越地質條件複雜，盾構段總長3360米，其中全斷面卵礫石地層長達3000米，卵石最大強度達到73兆帕，磨蝕性強，刀具磨損嚴重。為提高效率、降低江底長時間停機風險，中鐵十四局大盾構公司克服重重困難，研製了大合金刀具300多把，耐磨性更高，安全高效換刀278把。

建設者4次安全平穩穿越兩岸大堤及多個建築物，沉降始終控制在兩毫米以內。由中國鐵建重工集團研製的盾構機，為國產首台大直徑常壓換刀泥水平衡盾構機，具有完全自主知識產權。